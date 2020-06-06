聽新聞
test
0:00 / 0:00
沾同名之光？ ZoomInfo掛牌首日瘋漲
企業情報平台ZoomInfo 4日於美國首次公開發行股票（IPO），開盤股價即比發行價高一倍，終場飆漲62%收34美元，使該公司市值升抵130億美元。根據彭博統計，這是等同或更大規模的公司十年來僅見的最大首日漲幅。
ZoomInfo股價首日表現亮眼，可能和投資人將該公司與視訊會議平台Zoom混淆不無關係。在疫情衝擊下，Zoom的視訊會議服務大受歡迎，今年來股價已飆漲224%。另一家與Zoom無關的公司Zoom Technologies，去年在Zoom上市時股價也隨之上漲，而在今年3月疫情擴散之際，股價也隨著視訊需求大增的Zoom上揚。
自中國雲端服務業者金山雲控股公司於4月在美掛牌以來，ZoomInfo是第一家在美國上市的科技公司。全球本周陷入IPO熱潮，共集資逾60億美元，ZoomInfo成為其中一環。華納音樂3日上市後大漲23%，成為美國今年最大規模的IPO。
ZoomInfo透過數位方式舉行IPO說明會，以每股21美元發行445萬股，比原本的發行目標區間19至20美元還要高，共集資約9.35億美元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言