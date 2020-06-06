沾同名之光？ ZoomInfo掛牌首日瘋漲

企業情報平台ZoomInfo 4日於美國首次公開發行股票（IPO），開盤股價即比發行價高一倍，終場飆漲62%收34美元，使該公司市值升抵130億美元。根據彭博統計，這是等同或更大規模的公司十年來僅見的最大首日漲幅。

ZoomInfo股價首日表現亮眼，可能和投資人將該公司與視訊會議平台Zoom混淆不無關係。在疫情衝擊下，Zoom的視訊會議服務大受歡迎，今年來股價已飆漲224%。另一家與Zoom無關的公司Zoom Technologies，去年在Zoom上市時股價也隨之上漲，而在今年3月疫情擴散之際，股價也隨著視訊需求大增的Zoom上揚。

自中國雲端服務業者金山雲控股公司於4月在美掛牌以來，ZoomInfo是第一家在美國上市的科技公司。全球本周陷入IPO熱潮，共集資逾60億美元，ZoomInfo成為其中一環。華納音樂3日上市後大漲23%，成為美國今年最大規模的IPO。

ZoomInfo透過數位方式舉行IPO說明會，以每股21美元發行445萬股，比原本的發行目標區間19至20美元還要高，共集資約9.35億美元。