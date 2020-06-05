多頭再次占上風 美股可望進一步上揚

多頭正再度掌握美股。在本周美股上攻之際，投資人評估逐步好轉的經濟消息，忽略各種利空，包括美國各地的示威動盪、復甦可能很漫長、及美中可能重啟貿易戰。

截至4日收盤，道瓊工業指數周線上漲3.5%，主要受波音本周來大漲26%帶動。標普500指數周線升2.2%、那斯達克指數周線漲1.3%。

美股本周上漲，顯示出風險交易已再度掌握美股。LPL金融公司策略師德崔克說，儘管市場面臨許多利空，標普500指數在過去50個交易日仍上漲近40%，為1957年以來最大的50個交易日漲幅。他說，從歷史經驗來看，美股於50個交易日內大漲後，接下來12個月股市將進一步上漲。這凸顯多頭正占上風。