聽新聞
test
0:00 / 0:00

多頭再次占上風 美股可望進一步上揚

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
多頭再次掌握美股。路透
多頭再次掌握美股。路透

多頭正再度掌握美股。在本周美股上攻之際，投資人評估逐步好轉的經濟消息，忽略各種利空，包括美國各地的示威動盪、復甦可能很漫長、及美中可能重啟貿易戰。

截至4日收盤，道瓊工業指數周線上漲3.5%，主要受波音本周來大漲26%帶動。標普500指數周線升2.2%、那斯達克指數周線漲1.3%。

美股本周上漲，顯示出風險交易已再度掌握美股。LPL金融公司策略師德崔克說，儘管市場面臨許多利空，標普500指數在過去50個交易日仍上漲近40%，為1957年以來最大的50個交易日漲幅。他說，從歷史經驗來看，美股於50個交易日內大漲後，接下來12個月股市將進一步上漲。這凸顯多頭正占上風。

美股 標普

延伸閱讀

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

權值股續強 台股終場漲86點收11,479點

那斯達克對中企緊縮門檻 龐培歐按讚

加油要快！下周汽、柴油估大漲1.8、1.7元

相關新聞

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

美國上月就業報告遠優於預期，激勵美股5日早盤大漲。道瓊工業指數早盤勁升逾700點或2.7%、標普500指數漲2%、那斯達...

美5月增250萬個工作機會 失業率降至13.3%

CNN報導，美國勞動部勞工統計局就業報告顯示，國內5月增250萬個工作機會，失業率降至13.3%。經濟學家預期，美國失業...

多頭再次占上風 美股可望進一步上揚

多頭正再度掌握美股。在本周美股上攻之際，投資人評估逐步好轉的經濟消息，忽略各種利空，包括美國各地的示威動盪、復甦可能很漫...

傳OPEC+油國6日開會 重新評估現行減產協議

一名與「石油輸出國家組織」（OPEC）關係密切的人士今天告訴法新社，OPEC成員國和俄羅斯等結盟油國決定，原定下週召開的...

那斯達克對中企緊縮門檻 龐培歐按讚

美國證券交易所那斯達克5月緊縮新股上市規則，美國國務卿龐培歐4日表示，讚賞這項對中國企業所設置的新規定。龐培歐說，中企慣於做假帳，那斯達克新規值得其他證交所效法，以保護美國投資人權益與美國國家安全。

蘋果供應商博通暗示 新iPhone將延後推出

蘋果公司主要供應商博通（Broadcom） 暗示，今年最新款iPhone的推出時程可能會比往年晚一些。

LVMH：不放棄併購Tiffany

儘管新冠肺炎疫情和美國社會動盪為零售業帶來多重變數，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）仍不放棄與美國珠寶商蒂芙尼（Ti...

替代華為 英5G接洽韓日廠

知情人士透露，英國強生當局欲找出代替華為的供應商，而政府官員已經與南韓三星電子公司及日本NEC公司接洽，商討5G網路設備...

德刺激經濟 追加1,460億美元

德國執政聯盟3日敲定規模1,300億歐元（1,460億美元）的第二套經濟刺激計畫，包含降低增值稅、加倍補貼消費者買電動車...

美初領失業救濟人數續降

美國勞動部4日公布的資料顯示，上周首次申領失業救濟金人數降至187.7萬人，是3月中旬以來首次低於200萬人；不過這項數...

ECB救市 再射寬鬆火箭彈

歐洲央行（ECB）4日再度發射寬鬆政策「火箭彈」，政策會議決定將「因應疫情緊急購買資產計畫（PEPP）」總額提高6,00...

泰推五星級奢華隔離措施

新冠肺炎疫情重擊以「醫療觀光」打響名號的泰國，促使曼谷高檔飯店另闢蹊徑，對外籍人士推出「五星級隔離」住房專案，不必面臨「...

熱門新聞

美國宣布斷航！中國立馬讓步 網怒：吃軟怕硬

涉謀殺佛洛伊德3警 保釋金各百萬、最重判刑50年

近距離放箭！日本十字弓血案 嫌抱強烈恨意弒母弟

美國司法部長：全美抗爭有外國勢力推波助瀾

就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點

美5歲非裔女童哭問白人警：你會射殺我們嗎 警擁抱安慰

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。