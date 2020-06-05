聽新聞
test
0:00 / 0:00
多頭再次占上風 美股可望進一步上揚
多頭正再度掌握美股。在本周美股上攻之際，投資人評估逐步好轉的經濟消息，忽略各種利空，包括美國各地的示威動盪、復甦可能很漫長、及美中可能重啟貿易戰。
截至4日收盤，道瓊工業指數周線上漲3.5%，主要受波音本周來大漲26%帶動。標普500指數周線升2.2%、那斯達克指數周線漲1.3%。
美股本周上漲，顯示出風險交易已再度掌握美股。LPL金融公司策略師德崔克說，儘管市場面臨許多利空，標普500指數在過去50個交易日仍上漲近40%，為1957年以來最大的50個交易日漲幅。他說，從歷史經驗來看，美股於50個交易日內大漲後，接下來12個月股市將進一步上漲。這凸顯多頭正占上風。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言