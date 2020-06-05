美勞動統計局：黑人失業率上升 白人失業率下降

在疫情持續影響美國勞動市場之際，5月黑人失業率攀抵逾十年來最高。

彭博資訊報導，美國勞工部勞動統計局（BLS）5日數據顯示，上月美國黑人失業率攀抵16.8%，美國白人則降至12.4%的失業率。但失業率最高的是拉丁裔的勞工，有17.6%的人找不到工作。

美國黑人與白人間的失業率差距，自2011年來不斷在縮小，但即便是在差距最小的去年8月，黑人失業率都還是比白人3.4%的失業率，高出兩個百分點。上次經濟衰退期間擴大了兩者的差距。

自一名手無寸鐵的黑人佛洛伊德死於白人警察之手，激起持續數日全國性的示威抗議潮，美國的種族不平等已受到嚴格的檢視。

疫情導致工作機會大量流失，讓有工作的美國人比率，僅低空飛過50%。對美國黑人而言，這個比率如今不到50%。