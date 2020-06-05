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美5月增250萬個工作機會 失業率降至13.3%

聯合報 / 編譯羅方妤／即時報導
美國維吉尼亞州阿靈頓郡一間餐廳的員工上月六日正翻找鑰匙準備開門營業。圖／法新社
美國維吉尼亞州阿靈頓郡一間餐廳的員工上月六日正翻找鑰匙準備開門營業。圖／法新社

CNN報導，美國勞動部勞工統計局就業報告顯示，國內5月增250萬個工作機會，失業率降至13.3%。經濟學家預期，美國失業率在5月會惡化，並攀升至近20%。然而，美國逐步重啟實際上增加了新的就業機會，而非使工作崗位減少。

勞工統計局局長貝赫聲明表示：「勞動市場改善反映在3、4月遭新冠肺炎疫情抑制的經濟活動有些許恢復。」

美國勞動市場從4月2070萬個工作崗位消失的狀況重新振作。由於新冠肺炎疫情封鎖令導致許多企業關閉，美國4月失業率飆升至14.7%。

新冠肺炎 失業

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