美5月增250萬個工作機會 失業率降至13.3%

美國證券交易所那斯達克5月緊縮新股上市規則，美國國務卿龐培歐4日表示，讚賞這項對中國企業所設置的新規定。龐培歐說，中企慣於做假帳，那斯達克新規值得其他證交所效法，以保護美國投資人權益與美國國家安全。

2020-06-05 12:15