聽新聞
test
0:00 / 0:00
美5月增250萬個工作機會 失業率降至13.3%
CNN報導，美國勞動部勞工統計局就業報告顯示，國內5月增250萬個工作機會，失業率降至13.3%。經濟學家預期，美國失業率在5月會惡化，並攀升至近20%。然而，美國逐步重啟實際上增加了新的就業機會，而非使工作崗位減少。
勞工統計局局長貝赫聲明表示：「勞動市場改善反映在3、4月遭新冠肺炎疫情抑制的經濟活動有些許恢復。」
美國勞動市場從4月2070萬個工作崗位消失的狀況重新振作。由於新冠肺炎疫情封鎖令導致許多企業關閉，美國4月失業率飆升至14.7%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言