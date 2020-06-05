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就業報告遠優於預期 美股道瓊早盤勁升逾700點
美國上月就業報告遠優於預期，激勵美股5日早盤大漲。道瓊工業指數早盤勁升逾700點或2.7%、標普500指數漲2%、那斯達克指數漲0.9%。
美國5月就業報告意外強勁，非農就業人數反增250.9萬人，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,0687萬人（修正後數字）強勁回升。此外，5月失業率為13.3%，遠低於市場預估的19.5%。
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