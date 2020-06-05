美5月就業數據超強 顯示新冠肺炎疫情衝擊已過頂峰

美國5月就業報告意外強勁，非農就業人數反增250.9萬人，遠比預估減少750萬人好得太多，也從4月劇減2,0687萬人（修正後數字）強勁回升。美股期指漲幅應聲擴大，道瓊期指目前漲約650點。

經濟學者指出，這顯示疫情對就業的衝擊已經越過頂峰，但要恢復到之前的充分就業水準，仍有長路要走。

就業報告各項主要數據如下：

1.3、4月非農業就業人數總共下修64.2萬人。

2.平均時薪比4月下降1.0%，不如市場預估的+1%，也比四月時上升4.7%遜色；時薪年升6.7%，低於市場預估的8.5%，也不及4月時的8%升幅（修正後數字）；平均每人每周工時為34.7小時，優於預估的34.3小時及4月的34.2小時。

專家指出，5月平均時薪比4月下降，其實是因為一些薪資較低的勞工重返就場，拉低平均薪資所致，並不表示薪資水準下降。

3.失業率回降到13.3%，比市場預期的19%以及4月時的14.7%都低。

4.勞動參與率回升到60.8%，優於4月的60.2%，顯示民眾找工作的意願回升。