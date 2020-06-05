印尼債匯回升至疫情前的水準 投資人風險胃口大開

在全球各國解封之際，印尼盾和印尼公債也回升至疫情前的水準，主因為投資人預期經濟快速復甦，高收益資產的需求隨之激增。

彭博資訊報導，印尼盾本季以來已升值逾17.5%，收復今年前三個月貶值的失土。印尼10年期公債殖利率回到近7%，約為今年年初的水準。印尼盾兌美元5日勁升0.8%至14,019印尼盾兌1美元。

馬來西亞外匯策略分析師譚彥熙（Yanxi Tan）說：「投資人預期全球將持續更低利率的環境，使印尼公債更具吸引力。」

常被視為能體現亞洲新興市場風險胃納的印尼資產反彈回升，是投資人積極忘卻疫情造成的嚴重損失、並尋求高回報的另一個跡象。印尼政府2日標售公債的投標總額創歷來新高，同時外資也開始重新重返印尼。

印尼財政部數據顯示，海外投資人本季目前買超9.73億美元的印尼公債；上季則賣超86.1億美元。

印尼央行總裁瓦吉耶（Perry Warjiyo）原表示，在央行與政府的支持下，印尼盾會升至1美元兌14,200印尼盾，如今已突破這個價位。譚彥熙說：「此刻，全球投資人對大多數風險資產的信心大好，更加容易使他們和印尼央行的觀點一致。」