OPEC+延長減產效期 布蘭特站上40美元

石油輸出國組織與夥伴國（OPEC+）達成初步協議，將每日減產970萬桶原油的效期從6月底延長到7月底，帶動國際油價連續第六周上揚，布蘭特油價更站上每桶40美元關卡。

布蘭特原油8月期貨5日盤中每桶上漲1.01美元，報41.00美元，一周來上漲16%；西德州7月期貨盤中上漲0.66美元，報38.07美元，一周來約上漲6%。

OPEC+代表指出，沙烏地阿拉伯、俄羅斯與伊拉克達成協議，要求伊拉克必須遵守減產目標，並增加減產量以彌補之前的缺漏。OPEC+將於6日正式召開部長會議。

推升油價的另一項因素是美國原油庫存量並未繼續增加。

不過油市專家指出，未來原油需求若未見明顯回升，且缺乏明確證據顯示新冠肺炎疫情已渡過頂峰，則油價將很難進一步上漲；而且油價回升將促使美國頁岩石油業者恢復生產，並削弱OPEC+內部的減產共識。