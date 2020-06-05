這位台灣人慧眼獨具 當年投資Zoom 如今大賺一筆

彭博資訊報導，許多金融、商務界知名的人物，透過視訊會議軟體平台Zoom大賺一筆，但很少人知道，有一位台灣投資人，松翰科技董事長陳賢哲，也早在十年前就開始投資Zoom。

從3月底最後一次揭露持股以來，陳賢哲如果沒有售股的話，他早期透過 Digital Mobile Venture 投資 Zoom，等於持有價值16億美元的股份。在第1季營收大增170%的帶動下，如今Zoom的股價已比去年公開發行上市（IPO）時增逾五倍。

陳賢哲名下的 Digital Mobile Venture 是導航軟體業者Telenav公司最大股東。

陳賢哲向來保持低調，並沒有公開受訪。松翰科技發言人黃淑敏表示，陳賢哲不參與公司的每日營運。她說，對於投資Zoom一事，陳賢哲認為自己很幸運。

陳賢哲可能要為此感謝Telenav公司執行長金海平，介紹他給袁征認識。金海平是在周末在舊金山踢足球時認識了袁征；他和陳賢哲一同在早期投資Zoom，部分原因是袁征在足球場上的衝勁。