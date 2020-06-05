這位台灣人慧眼獨具 當年投資Zoom 如今大賺一筆
彭博資訊報導，許多金融、商務界知名的人物，透過視訊會議軟體平台Zoom大賺一筆，但很少人知道，有一位台灣投資人，松翰科技董事長陳賢哲，也早在十年前就開始投資Zoom。
從3月底最後一次揭露持股以來，陳賢哲如果沒有售股的話，他早期透過 Digital Mobile Venture 投資 Zoom，等於持有價值16億美元的股份。在第1季營收大增170%的帶動下，如今Zoom的股價已比去年公開發行上市（IPO）時增逾五倍。
陳賢哲名下的 Digital Mobile Venture 是導航軟體業者Telenav公司最大股東。
陳賢哲向來保持低調，並沒有公開受訪。松翰科技發言人黃淑敏表示，陳賢哲不參與公司的每日營運。她說，對於投資Zoom一事，陳賢哲認為自己很幸運。
陳賢哲可能要為此感謝Telenav公司執行長金海平，介紹他給袁征認識。金海平是在周末在舊金山踢足球時認識了袁征；他和陳賢哲一同在早期投資Zoom，部分原因是袁征在足球場上的衝勁。
金海平接受彭博訪問說：「你在足球場上怎麼表現很重要 。」他估計自己在對Zoom的持股價值1億美元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言