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這位台灣人慧眼獨具 當年投資Zoom 如今大賺一筆

經濟日報 / 編譯林奇賢／綜合外電
Zoom。圖／路透
Zoom。圖／路透

彭博資訊報導，許多金融、商務界知名的人物，透過視訊會議軟體平台Zoom大賺一筆，但很少人知道，有一位台灣投資人，松翰科技董事長陳賢哲，也早在十年前就開始投資Zoom。

從3月底最後一次揭露持股以來，陳賢哲如果沒有售股的話，他早期透過 Digital Mobile Venture 投資 Zoom，等於持有價值16億美元的股份。在第1季營收大增170%的帶動下，如今Zoom的股價已比去年公開發行上市（IPO）時增逾五倍。

陳賢哲名下的 Digital Mobile Venture 是導航軟體業者Telenav公司最大股東。

陳賢哲向來保持低調，並沒有公開受訪。松翰科技發言人黃淑敏表示，陳賢哲不參與公司的每日營運。她說，對於投資Zoom一事，陳賢哲認為自己很幸運。

陳賢哲可能要為此感謝Telenav公司執行長金海平，介紹他給袁征認識。金海平是在周末在舊金山足球時認識了袁征；他和陳賢哲一同在早期投資Zoom，部分原因是袁征在足球場上的衝勁。

金海平接受彭博訪問說：「你在足球場上怎麼表現很重要 。」他估計自己在對Zoom的持股價值1億美元。

松翰董事長陳賢哲。圖／報系資料照
松翰董事長陳賢哲。圖／報系資料照

足球 舊金山 IPO

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