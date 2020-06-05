形勢比人強 美國上萬人「自願」離職

新冠肺炎疫情如滔滔惡浪，把美國就業市場突然沖下大蕭條以來最糟境地。在近來失業人口新增數千萬人之際，勞工力保飯碗都來不及，有誰會願意自動離職呢？

信不信由你，已有成千上萬人說：「我願意。」

美國CNN Business網站報導，儘管面臨這輩子所見最高的失業率，全美各地已有超過1萬人接受公司提的自願離職計畫（buyout plan）。隨著更多雇主把類似優離優退計畫攤在檯面上，或擴充現行計畫，今夏美國將面臨一波「自願離職」潮。

人力資源顧問公司Challenger, Gray and Christmas副總裁查林傑說：「現在我們目睹更多的自願離職活動，因為不確定性很高。若想精簡員額，自願離職計畫是好的起步，或許可把職位保留給一些未來想繼續為公司效勞的人，並對考慮轉換人生跑道的人提供機會。對雇主和員工來說，這都可能是有用的計畫。」

查林傑指出，在時局艱困時推出自願離職計畫，或許對員工士氣也有幫助。他說：「企業非不得已不願砍人。如果條件好，員工自願離職，那麼景氣情況改善時，公司也更可能把他們召回來。」

這麼做也可鼓勵較資深、通常薪水也較高的員工去職，藉此降低勞工成本。若是能好聚好散，也降低員工因為被炒魷魚憤而控告雇主的訴訟風險。

美國各大航空公司都已宣布自願離職方案，在航空市場景氣低迷時努力降低成本。目前為止唯一宣布結果的美國航空公司（American Airlines）說，截至一個月前，已有4,500名機師和空服員接受。除自願離職計畫外，美國航空和其他航空公司也準備推出提早退休方案。如此一來，採取非自願裁員行動的必要性將降低，甚至免除。

波音公司也表示，已有5,520名員工最近接受「自願臨時解雇」，但後來又通知了將近7,000名其他員工，並考慮年底前再實施一波，以達到精簡員額1.6萬人的目標。

不只是航空業，科技公司Kickstarter和佛羅里達州醫院體系Lee Health也已宣布自願離職計畫。金融公司TIAA證實，已對全球三分之二的員工（約1.1萬人）提出優厚的自願離職方案，但估計可能只有5%到7%（低於800人）會接受。

相較下，人力資源管理學會（SHRM）知識長艾隆索指出，提早退休或自願離職計畫通常接受率僅2%至3%。他說：「民眾對接受這類計畫缺乏心理準備。」

況且，這類計畫名為「自願」，其實未必如此。一些員工心知肚明，若是拒絕接受自願離職，日後可能被迫以更糟條件捲鋪蓋走人。艾隆索說：「他們思考的問題是：『假如我現在接受這個條件，將來處境會比較好，還是比較糟？』」