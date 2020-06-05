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那斯達克對中企緊縮門檻 龐培歐按讚

世界日報 / 記者張文馨／華盛頓4日電

美國證券交易所那斯達克5月緊縮新股上市規則，美國國務卿龐培歐4日表示，讚賞這項對中國企業所設置的新規定。龐培歐說，中企慣於做假帳，那斯達克新規值得其他證交所效法，以保護美國投資人權益與美國國家安全。

中國企業瑞幸咖啡4月爆發財務造假，被那斯達克要求下市。那斯達克5月向美國證券交易委員會（SEC）提交新規定，要收緊企業上市規則，在海外企業進行首次公開募股（IPO）時，需要最低從投資者籌集2500萬美元(約1億7798萬元人民幣)或相當於總市值25％的金額；針對審計狀況，也將設置新的審查標準。

雖然那斯達克的新辦法中並未提及針對中企，但市場派和專家均做此研判，且路透報導，隨著美國加劇監管，中國搜尋引擎百度正考慮由那斯達克下市，轉往距離中國較近的交易所掛牌，凸顯美中關係緊張。

龐培歐則表示，讚賞那斯達克新規，確保所有上市公司都遵守國際標準。

龐培歐說，因中企習慣做假帳，在會計上做手腳，為了保護美國投資者與國家安全，川普政府已採取對策，那斯達克的新規定特別重要，應成為美國和世界其他地區交易所的榜樣。

龐培歐表示，美國投資人不該因企業不遵守規範，承受隱形及不合理的風險。

龐培歐 美中關係

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