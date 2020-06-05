ECB加碼購債 延長量化寬鬆政策半年

歐洲央行（ECB）做出六點決議，其中，以再加碼購債最為關鍵，資產收購金額將增加6,000億歐元，總額度拉高至1.35兆歐元，藉此支撐歐元區的經濟，度過疫情的難關。

其次，相關購債操作的期限，從原定的今年年底延長至明年6月底為止，也意味著目前的負利率及量化寬鬆政策將至少持續至該期間為止，對於穩定金融市場來說實屬利多。

景氣預測的部分，ECB調降今年經濟成長預測，從原本的0.8%下修至-8.7%，明後兩年則分別成長5.2%、3.3% ，暗示歐洲經濟要回到疫情前的水準，很可能將耗時兩年半的時間。

通膨的部分則從原本的1.1%下調為0.3%，明後兩年則分別達0.8%、1.3%，低於先前的預測值1.4%、1.6%，兩年半之內通膨都將低於政策目標值2.0%，意味著低利率或目前的負利率很可能成為常態現象。

國內大型券商表示，ECB宣布擴大購債規模等措施後，引導歐洲國家公債殖利率走跌，尤其義大利等非核心國家跌幅居前，昨（4）日終場10年期美債殖利率上漲7.8bps至0.8234%；10年期德債則上漲3.4bps至-0.32%。

由於今日美國將發布5月就業報告，儘管失業率料續創新高，然受惠於當月起各州陸續解禁、經濟活動恢復的提振，失業人數增幅可望明顯縮窄，搭配近期消費信心改善的情勢，預料內需動能將於第3季起築底回升，帶動景氣重回擴張區間，將引導長天期公債殖利率震盪偏升，曲線則趨於陡峭。