馬斯克推文：是時候該分拆亞馬遜了

特斯拉（Tesla）執行長馬斯克4日在一則推文中表示，「是時候該分拆亞馬遜了」。這凸顯馬斯克與同樣投資太空探索領域的亞馬遜執行長貝佐斯彼此之間的競爭加劇。

馬斯克在推文中表示「壟斷是錯誤的」，同時標記貝佐斯，也就是全球首富。電商巨擘亞馬遜因規模與事業領域日益擴大，成為遭到美國聯邦監管當局與議員檢視的科技公司之一。

馬斯克的推文是回應一名作家的推文，該名作家表示他的「關於新冠肺炎與封鎖未曝光真相」一書遭亞馬遜的Kindle出版部門移除，理由是違反某些準則。亞馬遜的發言人則表示，該書是被錯誤移除，目前正在恢復中，「我們已通知作者」。

去年，馬斯克的太空探索公司SpaceＸ一名主管表示，亞馬遜要打造寬頻網路衛星群的計畫比Space X落後數年。馬斯克是在2002年成立SpaceX公司，比貝佐斯成立太空公司Blue Origin早了八年。