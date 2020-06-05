歐元匯率升至12周高點 ECB加碼刺激提振信心

歐元兌美元匯率周四（4日）躍升至12周高點，連續第八個交易日升值，此前歐洲央行宣布擴大緊急購債計畫規模，加碼幅度超出市場預期。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數上揚0.06%，報96.73。

歐元兌美元4日升值1.04%，報1.1349美元，盤中稍早觸及1.1361美元，為3月11日以來最高，歐元已連續八個交易日上揚。

歐洲央行將大流行病緊急資產收購計畫（PEPP）的規模從7,500億歐元提高到1.35兆歐元（1.52兆美元），加碼幅度達6,000億歐元，超過多數分析師預期的5, 000億歐元，央行同時將購債措施延長至2021年6月，也承諾至少在2022年底之前 ，將到期債券收回的資金再投資。

摩根大通全球市場策略師Jai Malhi表示：「這凸顯歐洲央行支持復甦的承諾，歐元區很可能比美國和英國更快擺脫新冠疫情引發的衰退 。」

美元兌日圓4日升值0.20%，報109.11日圓，稍早一度升至109.1 6日圓，為4月7日以來最高。

過去兩周，美元一直在貶值，因為風險情緒有所改善，股市大幅上漲，因投資人樂觀地認為新冠病毒導致的經濟低迷最糟糕時期已經過去。

不過，美股周四漲勢失去動能，在周五非農就業報告將出爐前，華爾街股市走低。