OPEC+傳敲定延長減產 油價漲勢可能再添動能　

消息人士透露，石油輸出國組織與盟國（OPEC+）在協商出現重大突破後，已準備延長減產時期以進一步拉抬油市，最快本周末就會開會簽署協議。此前，伊拉克和其他減產計畫執行情況不佳的國家已承諾提高協議執行率。

在上述消息傳出前，國際油價4日在震盪交投中持穩，投資人靜待產油國是否延長減產措施。

紐約原油7月期貨5日盤初跌0.56%至每桶37.2美元，4日收盤結算價上漲0.3%，報每桶37.41美元。

布蘭特原油8月期貨收盤上漲0.2美元，漲幅0.5%，報每桶39.99美元。

根據OPEC+一名代表人士的說法，在歷經近一周談判膠著後，OPEC+主要產油國俄羅斯、沙烏地阿拉伯與伊拉克達成暫時協議，兩大國將推動伊拉克停止逃避減產份額責任，甚至要彌補過去未能遵守減產協議的減產量。

暫時達成的協議代表OPEC+將把目前創紀錄的減產措施延長一個月直到7月底。成員國在4月達成的協議是每日減產970萬桶，相當全球原油供應量的10%。

OPEC+的減產協議已促使布蘭特油價從4月以來大漲一倍，回升至每桶近40美元的價位。油價強彈已扭轉埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌這些能源巨擘的命運，也舒緩主要產油國的預算財務困窘情況。

如果新協議在本周末簽署，將大幅影響油市。全球今年初歷經原油供應嚴重過剩後，俄羅斯能源部長諾瓦克預測，下月可能會出現每日供應短缺300萬桶至500萬桶的情況。