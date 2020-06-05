蘋果供應商博通暗示 新iPhone將延後推出

蘋果公司主要供應商博通（Broadcom） 暗示，今年最新款iPhone的推出時程可能會比往年晚一些。

博通執行長陳福陽在4日的法說會上，提到北美一家大型手機客戶「重要產品周期延後」。

陳福陽通常是以這種方式暗指蘋果。這一回，陳福陽表示，這家客戶產品周期延後，將代表博通原先預期的無線營收激增，今年將發生在比往年晚一季之時。

陳福陽說：「我們已拿到了」（意指博通零件已獲iPhone採用），「只是遲早的問題」。

陳福陽表示：「今年，預期直到我們的第4季度之前，預料不會見到這在營收中激增。」「因此，我們預期第3季度的無線營收將比前季下滑。」博通的第3季度是截至7月底止的一季。

彭博資訊先前已報導，蘋果正計劃比往年產品發表時程延後數周發表最新款iPhone產品。蘋果往年通常會在9月下旬發表新iPhone，但偶爾會在較晚的時間點發表新機，就像2017年的iPhone X。

新冠病毒疫情是今年可能延後推出新iPhone的原因，主要因疫情拖累蘋果工程師出差前往中國大陸，而且多數蘋果員工先前被要求居家工作。