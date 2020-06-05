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博通本季財測略低於預期 警告智慧手機零件需求疲弱

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
通訊晶片大廠博通（Broadcom）。（圖／路透）
通訊晶片大廠博通（Broadcom）。（圖／路透）

美國通訊晶片大廠博通（Broadcom）本季財測黯淡，原因是智慧手機零件需求疲弱，抵銷資料中心客戶訂單成長的利多因素。博通是蘋果與其他大型電子業者的供應商。

博通4日表示，截至7月底止的本季營收預估為57.5億美元，加減1.5億美元。此前分析師平均預估為57.7億美元。

博通為iPhone與其他品牌的智慧手機供應過濾載波訊號的晶片。隨著全球許多人口因疫情被禁足家中，手機需求已下滑。博通也是切換器晶片的主要供應商，這種晶片用於管理網路設備中的數據流量。

博通執行長陳福陽在聲明中表示：「展望未來，我們對半導體第3季度的展望反映雲端、電信與企業客戶的需求激增，但被供應鏈限制與預期中的無線領域大幅調整所抵銷。」

博通在三個月前以新冠病毒疫情衝擊為由，撤銷年度營收預估，並提出短期疲弱的財測。陳福陽在3月時表示，博通的供應鏈未受封鎖措施影響。接著在4月，該公司通知客戶提前至少六個月先下單，原因是受馬來西亞、泰國、新加坡與菲律賓的居家避疫規定影響。

博通股價4日在美股盤後先跌後漲，一度跌1%，但隨後又上漲1%。

博通的另一個亮點是已積極支出，投入大型雲端運算業者的資料中心設備。

博通上季淨營收成長4%至57.4億美元，每股盈餘5.14美元。

疫情 馬來西亞 半導體

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