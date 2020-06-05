台積電ADR逆勢勁揚逾2% 日月光與聯電漲多回跌
台股ADR周四漲跌互見，台積電仍大漲2.3%，較台北交易股價溢價6.12%。日月光與聯電ADR回跌。
道瓊指數4日小漲11.93點，漲幅0.05%，報26,281.82點；標普500指數收跌10.52點，跌幅0.34%，報3,112.35點；那斯達克指數跌67.10點，跌幅0.69%，報9,615.81點。
費半指數收盤小漲0.83%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.35 -1.36%
中華電 CHT 37.88 -0.05%
台積電 TSM 54.28 +2.3%
聯電 UMC 2.69 -3.93%
資料來源：彭博資訊
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