美股小跌終止連四漲　近期漲多回跌整理

美股標普500指數周四（4日）小幅下跌，終止四連漲的走勢，因投資人擔憂美股近期漲勢過大，過度期待刺激措施和經濟復甦展望，此外，由於就業數據周五即將出爐，也讓投資人先獲利了結。

道瓊指數4日小漲11.93點，漲幅0.05%，報26,281.82點；標普500指數收跌10.52點，跌幅0.34%，報3,112.35點；那斯達克指數跌67.10點，跌幅0.69%，報9,615.81點。

儘管標普500指數跌幅不到0.5%，但仍創兩周來最大跌幅。

由於美股近期連續上漲，股市估值已升至2000年來最高，標普500指數的技術指標發出超買訊號。

景順首席全球市場策略師Kristina Hooper表示：「股市從3月23日觸及的低點開始奇蹟般回升，上漲速度不太可能繼續維持」，「在有新的催化劑帶動股市上漲之前，可能迎來更多的平穩期和區間波動」。

Independent Advisor Alliance投資長Chris Zaccarelli也表示：「本周股市漲幅過度，回檔並不令人意外。」

目前那斯達克指數、標普500指數和道瓊指數分別較2月創下的紀錄高點低約2%、8%和11%。

經濟數據顯示，美國上周首次申請失業金人數自3月中旬以來首次降至200萬人以下，且國際貿易驟降導致美國貿易逆差上升。

美國勞工部將於周五發布非農就業報告，預期美國失業率飆升至19.7%。

投資人正等待美國下一輪經濟刺激計畫，但消息人士透露，川普政府官員延後原定本周舉行的刺激計畫討論。

標普500指數11個主要類股中，除金融類股、工業類股和原物料類股外，其它類股均下跌，因類股輪動推動景氣循環類股上漲。

個股方面，美國航空集團股價飆升41.2%，因該公司宣布，隨著美國經濟重啟，7月定期航班數量將增至其去年載運量的55%。

全球電商平台EBay股價大漲6.3%，原因是調升本季財測，反映消費者訂單激增。

嘉信理財收購TD Ameritrade的交易通過美國司法部的反壟斷審查。這兩家公司的股價分別上漲逾5%和9.0％。