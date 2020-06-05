最慘時營收暴跌8成 愛迪達：大陸市場恢復成長

全球第二大運動衣鞋製造商愛迪達（Adidas）四日表示，防疫限制措施解除後，大中華地區銷售已重拾成長，五月銷售已高於去年同期水準，復甦比預期快。大陸市場恢復成長，可視為愛迪達乃至於消費品產業否極泰來的風向球。在中國大陸封鎖抗疫最風聲鶴唳的期間，愛迪達大陸營收暴跌百分之八十。

愛迪達聲明：「大中華整體營收在五月轉為正成長。基於重返成長的時點比預期來得早，愛迪達預期第二季大中華營收約與去年同期差不多。」

愛迪達中國大陸零售店五月客流量仍低於去年同期水準，但顧客支出金額增加和電子商務銷售暴增，彌補來客減少的損失綽綽有餘。

愛迪達執行長羅斯泰德四月時曾向投資人示警，認為可能要費時數月，中國大陸市場銷售情況才會回升到去年的水準，因為疫情過後的復甦是循序漸進而非一蹴可幾。不過，中國大陸市場業績表現比預期好消息傳出後，令投資人安心，激勵愛迪達股價四日法蘭克福盤中漲到三個月來最高價位。

儘管大中華市場傳來好消息，愛迪達對本季整體營收仍維持原先的預測不變，即第二季營收可能比去年同期下滑至少百分之四十，降幅為第一季的兩倍；本季營業利益可能減少超過一億歐元（一點一二○五億美元）。

愛迪達表示，已重啟約四分之三的歐洲門市，但大多數門市的營業時間縮短。俄羅斯約半數門市恢復營業，美洲門市重新開門做生意的比率則不到五成。

在新冠肺炎疫情爆發前，大中華地區就已經是愛迪達最賺錢的市場，營收成長幅度也最大。去年大中華區營收成長百分之十五，連續第五年呈現二位數成長，且此區營收占愛迪達二○一九年整體營收的比重超過百分之二十。