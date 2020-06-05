馬來西亞4月出現貿易逆差 23年來首見

馬來西亞國際貿易及工業部（MITI）4日表示，4月寫下貿易逆差35億馬元（約8.2億美元）紀錄，為1997年來首見的貿易赤字，原因是新冠肺炎疫情衝擊進出口，且出口額減幅遠大於進口。

馬國4月出口較去年同期萎縮23.8%，進口則較去年同期下滑8%，貿易逆差達35億馬元，為23年首見逆差。

出口下滑的主因是工業製成品4月外銷衰退23.4%，該類產品占馬國出口的85.5%。

馬來西亞對美國的外銷，4月下滑31.1%至53.1億馬元，主因是電機設備產品、光學暨科學儀器出口減少。對中國大陸的出口則回升4.2％，得益於電子及電機產品和石油產品出口增加。

大馬4月進口則是受到半成品進口減少的拖累，對東南亞國協（ASEAN）進口減少33.6％，至110.2億馬元。

MITI表示，因疫情導致全球供應鏈大受破壞，4月的貿易總額約1,333億馬元，較去年同期萎縮16.4%。