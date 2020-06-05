LVMH：不放棄併購Tiffany

儘管新冠肺炎疫情和美國社會動盪為零售業帶來多重變數，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）仍不放棄與美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany）的併購協議，鄭重澄清市場謠言，不考慮以在市場購買股票完成這項交易。

不過，眼看Tiffany股價與兩公司談定的收購價漸行漸遠，LVMH仍可能會設法與Tiffany重新談判。

LVMH 4日重申，並不考慮在市場上收購Tiffany股票，不過也證實日前曾召開董事會，關注疫情發展對與Tiffany協議的影響。該公司在4月投資人大會上就曾表示，這場交易將透過簽定的協議進行，不打算從市場上收購價格下跌的Tiffany股票，或賺取價差。

LVMH去年11月與Tiffany達成併購協議，但之後的全球局勢已因新冠疫情發生轉變，因應疫情實施的商家歇業和居家避疫措施，重創精品需求。據貝恩顧問公司預測，精品業今年銷售可能下滑高達35%。然而，LVMH和Tiffany的這場交易，卻還在等待監管批准，尚未完成。Tiffany 4日股價早盤一度跌2.4%至114.24美元，比LVMH出價的135美元約低15%。知情人士表示，LVMH執行長阿諾特本周已和顧問討論，如何施壓Tiffany調降談定的收購價碼。不過，阿諾特尚未詢問Tiffany重啟談判的意願。