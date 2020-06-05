替代華為 英5G接洽韓日廠

知情人士透露，英國強生當局欲找出代替華為的供應商，而政府官員已經與南韓三星電子公司及日本NEC公司接洽，商討5G網路設備供應問題。

彭博資訊與路透引述消息來源報導，英國官員已和三星以及NEC討論5G網路設備供應事宜，而這是英國政府去年宣布讓5G供應商多樣化計畫的一環。

英國1月將華為列為「高風險供應商」，有限度地讓華為參與英國國內的5G建設，不過英相強生仍受到美國和同黨國會議員施壓，他們認為華為設備可能會被北京當局用來從事間諜活動，儘管對此華為一再否認。

英國與中國大陸的兩國關係，之後也因為北京當局對香港議題和新冠肺炎疫情的處理方式而變得緊繃。

路透報導，英國官員表示，政府確實正在衡量到2023年前將華為完全剔除在5G網路之外的可能性，並推動計畫開發更多替代供應商。

強生政府尋求華為以外的可靠替代供應來源，此舉可能贏得華府的肯定，然而，要把華為完全摒除在英國電信市場外，並不是那麼容易的事，甚至可能衝擊英國本土電信產業的發展。英國電信商已利用華為設備建置5G行動網路，包括華為的歐洲勁敵諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）等其他供應商，可能都難以填補華為留下的空缺。

幾位保守黨議員，希望能將華為完全排除在5G之外，這可能為英國電信供應鏈投下震撼彈，因為華為在英國4G天線市占率已達約35%。

這些老舊的通信設備，現正面臨龐大的頻寬壓力，因為行動影音等應用程式的用量提升，因此電信商急於升級至5G。由於這些設備必須與4G相容，因此若所有設備來自同一家供應商，電信商會更省事。