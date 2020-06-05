聽新聞
test
0:00 / 0:00

替代華為 英5G接洽韓日廠

經濟日報 / 編譯廖玉玲陳律安／綜合外電

知情人士透露，英國強生當局欲找出代替華為的供應商，而政府官員已經與南韓三星電子公司及日本NEC公司接洽，商討5G網路設備供應問題。

彭博資訊與路透引述消息來源報導，英國官員已和三星以及NEC討論5G網路設備供應事宜，而這是英國政府去年宣布讓5G供應商多樣化計畫的一環。

英國1月將華為列為「高風險供應商」，有限度地讓華為參與英國國內的5G建設，不過英相強生仍受到美國和同黨國會議員施壓，他們認為華為設備可能會被北京當局用來從事間諜活動，儘管對此華為一再否認。

英國與中國大陸的兩國關係，之後也因為北京當局對香港議題和新冠肺炎疫情的處理方式而變得緊繃。

路透報導，英國官員表示，政府確實正在衡量到2023年前將華為完全剔除在5G網路之外的可能性，並推動計畫開發更多替代供應商。

強生政府尋求華為以外的可靠替代供應來源，此舉可能贏得華府的肯定，然而，要把華為完全摒除在英國電信市場外，並不是那麼容易的事，甚至可能衝擊英國本土電信產業的發展。英國電信商已利用華為設備建置5G行動網路，包括華為的歐洲勁敵諾基亞（Nokia）和愛立信（Ericsson）等其他供應商，可能都難以填補華為留下的空缺。

幾位保守黨議員，希望能將華為完全排除在5G之外，這可能為英國電信供應鏈投下震撼彈，因為華為在英國4G天線市占率已達約35%。

這些老舊的通信設備，現正面臨龐大的頻寬壓力，因為行動影音等應用程式的用量提升，因此電信商急於升級至5G。由於這些設備必須與4G相容，因此若所有設備來自同一家供應商，電信商會更省事。

英國 強生 北京

延伸閱讀

英國商務大臣疑染新冠肺炎 前天曾和首相強生面對面開會

英相強生主持疫苗募款峰會 籲全球衛生合作

失蹤13年英國女童案有進展？德國性侵犯疑涉案

華為禁令發酵 矽格5月營收連兩個月衰退

相關新聞

ECB救市 再射寬鬆火箭彈

歐洲央行（ECB）4日再度發射寬鬆政策「火箭彈」，政策會議決定將「因應疫情緊急購買資產計畫（PEPP）」總額提高6,00...

最慘時營收暴跌8成 愛迪達：大陸市場恢復成長

全球第二大運動衣鞋製造商愛迪達（Adidas）四日表示，防疫限制措施解除後，大中華地區銷售已重拾成長，五月銷售已高於去年...

LVMH：不放棄併購Tiffany

儘管新冠肺炎疫情和美國社會動盪為零售業帶來多重變數，法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）仍不放棄與美國珠寶商蒂芙尼（Ti...

替代華為 英5G接洽韓日廠

知情人士透露，英國強生當局欲找出代替華為的供應商，而政府官員已經與南韓三星電子公司及日本NEC公司接洽，商討5G網路設備...

德刺激經濟 追加1,460億美元

德國執政聯盟3日敲定規模1,300億歐元（1,460億美元）的第二套經濟刺激計畫，包含降低增值稅、加倍補貼消費者買電動車...

美初領失業救濟人數續降

美國勞動部4日公布的資料顯示，上周首次申領失業救濟金人數降至187.7萬人，是3月中旬以來首次低於200萬人；不過這項數...

泰推五星級奢華隔離措施

新冠肺炎疫情重擊以「醫療觀光」打響名號的泰國，促使曼谷高檔飯店另闢蹊徑，對外籍人士推出「五星級隔離」住房專案，不必面臨「...

東南亞拚國旅 優惠一波波

在高度仰賴觀光財的東南亞國家，各大飯店和航空業者正全力拚國旅，祭出優惠方案，吸引國內遊客上門，以減緩外國觀光客大幅流失的...

亞太救觀光 研議旅遊泡泡

新冠肺炎全球大流行已逼得亞洲乃至世界各國封境抗疫，造成遊客幾乎消失無蹤。儘管疫情尚未平息，但從新加坡、台灣到澳洲，亞洲多...

特斯拉修改柏林設廠計畫

德國資深地方官員表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）將修改在德國的設廠計畫，以安撫環保人士，並確保這座該公司在歐洲的...

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

市場對美國申領失業救濟金等數據感到失望，美股4日早盤開低震盪。道瓊工業指數跌88點或0.3%、標普500指數跌0.4%、...

庫克稱iPhone需求旺卻減產 法院裁定股東可提告

美國加州聯邦地區法院昨天裁定，蘋果公司執行長庫克曾在2018年欺瞞中國市場iPhone需求下降一事，幾天後卻通知最大製造...

熱門新聞

懷孕母象誤吃藏鞭炮鳳梨 下巴舌頭遭炸爛衝入水中降溫仍死亡

髮夾彎！美國防部長收回成命 不撤回駐紮華府周邊軍隊

我沒躲！川普：我白天去白宫地下碉堡查看 遭CNN打臉

非裔美籍男完整驗屍報告：心臟病發作、生前染疫但無症狀

他要分裂我們！美前防長馬提斯痛斥川普故意分裂國家

美商務部：對33家中企機構新制裁 5日生效

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。