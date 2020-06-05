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愛迪達報喜 大中華銷售回神

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
愛迪達（Adidas）大中華地區銷售已重拾成長，復甦比預期快。（歐新社）
愛迪達（Adidas）大中華地區銷售已重拾成長，復甦比預期快。（歐新社）

全球第二大運動衣鞋製造商愛迪達（Adidas）說，防疫限制措施解除後，大中華地區銷售已重拾成長，復甦比預期快。

這家德國運動服飾大廠4日表示，大中華地區5月銷售已高於去年同期水準。

愛迪達聲明：「大中華整體營收在5月轉為正成長。基於重返成長的時點比預期來得早，愛迪達預期第2季大中華營收約與去年同期差不多。」

愛迪達執行長羅斯泰德（Kasper Rorsted）4月時曾向投資人示警， 認為可能要費時數月，中國市場銷售情況才會回升到去年的水準，因為疫情過後的復甦是循序漸進而非一蹴可幾。

中國市場業績表現比預期好，令投資人安心，激勵愛迪達股價4日在法蘭克福盤中大漲1.9%，漲到三個月來最高價位。

儘管大中華市場傳來好消息，愛迪達對本季整體營收仍維持原先的預測不變，即第2季營收可能比去年同期下滑至少40%，降幅為第1季的兩倍；本季營業利益可能減少超過1億歐元（1.1205億美元）。詳情預定8月6日公布。

新冠肺炎疫情爆發前，大中華地區就已經是愛迪達最賺錢的市場，營收成長幅度也最大。

去年大中華區營收成長15%，連續第五年呈現二位數成長，且此區營收占愛迪達2019年整體營收的比重超過20%。

中國市場恢復成長，可視為愛迪達乃至於消費品產業否極泰來的風向球。

愛迪達 疫情 新冠肺炎

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