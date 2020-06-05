東南亞拚國旅 優惠一波波

經濟日報 / 編譯林奕榮鍾詠翔／綜合外電

在高度仰賴觀光財的東南亞國家，各大飯店和航空業者正全力拚國旅，祭出優惠方案，吸引國內遊客上門，以減緩外國觀光客大幅流失的衝擊。

彭博資訊報導，越南政府預估，今年國內遊客人次可望達到650萬人，藉此支撐觀光業；若在第3季初開放邊境，今年並有望吸引最多800萬名外國觀光客。

越南河內老城區（Old Quarter）的飯店，正全力吸引國內遊客，有意前往海灘的遊客，也陸續重返峴港等旅遊城市。

業者祭出優惠，向國內旅客招手。越南Mytravel Vietnam公司表示，本地遊客只需花270萬越南盾（116美元），就能買到機票和海濱飯店住宿兩晚，比疫情爆發前便宜逾七成。

Mytravel指出：「這幾乎沒有利潤可言，主要是為了吸引民眾出門，找回對旅遊的感覺。（越南）國內人口超過9,000萬，對我們而言是很大潛在市場，特別是在疫情仍在其他國家肆虐的時刻。」疫情重創越南觀光業營收，今年1到5月的營收較去年同期下滑47.4%，降至150.3兆越南盾（64.6億美元），同期外國觀光客赴越南旅遊人次驟減50%，國內旅客人數更銳減58.5%至1,600萬人次。

在東南亞國家中，泰國的狀況可能最嚴峻，往年觀光旅遊產業約占泰國經濟的五分之一，就業人數約800萬人。然而，受疫情打擊，泰國今年的國際觀光客人數預期將比去年減少68%，降至1,270萬人。經濟學家預估，今年泰國觀光產業的產值將萎縮約70%。

國際旅客至少須至7月1日才能前往泰國，但泰國當局正協助各觀光景點招攬國內旅客。市場人士樂觀認為，國內仍有足夠需求，協助觀光業邁向復甦，直到國際休閒旅遊回歸。

泰國、越南等國家已成功抑制新冠肺炎感染，開始鬆綁封鎖措施，飯店和旅遊事業也隨之緩步恢復營運；一些感染率仍令人擔憂的國家如印尼、新加坡，也希望重新開放峇里島等旅遊熱點，恢復與中國大陸和其他地區的商務旅行。疫情相關封鎖措施，已動搖東南亞的穩定狀況；在疫情爆發前，東南亞的經濟前景大好，主要依賴國際旅遊的強勁成長。

世界旅遊觀光協會（WTTC）4月發布的數據顯示，去年旅遊觀光業占東南亞國家國內生產毛額（GDP）的比率，約為12.1%，占總就業人口的比率則為13.3%，這兩項指標都僅次於加勒比海地區。

越南 泰國 疫情

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