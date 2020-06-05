泰推五星級奢華隔離措施

經濟日報 / 編譯黃嘉洵／綜合外電

新冠肺炎疫情重擊以「醫療觀光」打響名號的泰國，促使曼谷高檔飯店另闢蹊徑，對外籍人士推出「五星級隔離」住房專案，不必面臨「斯巴達式」國家隔離措施。

金融時報報導，泰國政府批准曼谷及附近的五家飯店，向「有特殊需求且願意自費」的外籍人士，提供取代國家隔離的住房專案。

曼谷瑞享BDMS健康度假村提供「賓至如歸健康看護」的五星級全食宿方案，要價5.8萬泰銖（1,832美元），包括機場接送、15晚住宿，以及在園內大花園漫步。

泰國爆發疫情時，瑞享原本打算熄燈，結果向曼谷有意自主或須強制隔離的居民推出方案後，意外搭上疫情商機。

中國大陸爆發疫情後，泰國成為大陸境外第一個出現確診病例的國家，疫情重擊作為經濟支柱的觀光業，連帶影響逐漸成長且賺錢的醫療觀光。

泰國相繼推出自費隔離方案時機點，適逢當局決定盡快開放國際航線。泰國要求所有入境旅客提供兩項病毒檢測，並強制隔離15天，但網民表示隔離期間待在斯巴達式或軍事住宿環境，有時須兩人擠一間。

曼谷素坤逸秋飯店（Qiu Hotel）推出要價3.2萬泰銖的「隔離替代專案」，且已經收到7月的訂單，提供每餐三種選擇全食宿，及「無限次」前往三美泰醫院看診。曼谷皇家貝尼亞飯店也推4.5萬泰銖隔離專案，賓客可在「豪奢套房」享24小時客房服務並飽覽城市景觀。

泰國 曼谷 疫情

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