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ECB救市 再射寬鬆火箭彈

經濟日報 / 編譯任中原／綜合外電
ECB政策會議決定將購債額度提高6,000億歐元。（路透）
ECB政策會議決定將購債額度提高6,000億歐元。（路透）

歐洲央行（ECB）4日再度發射寬鬆政策「火箭彈」，政策會議決定將「因應疫情緊急購買資產計畫（PEPP）」總額提高6,000億歐元，超出市場預估，並延長購債效期半年，以增強新冠肺炎疫情過後的景氣復甦力道，並阻止經濟陷入通貨緊縮漩渦。

ECB之前於3月宣布7,500億歐元的購債計畫，迄今約使用三分之一；現在又增加6,000億歐元，使總額達到1.35兆歐元，估計今年內總共將購買資產逾1.7兆歐元；購債計畫有效期間也從2020年底，延後到2021年6月底。

ECB聲明中並指出，「依據PEPP持續購買資產，直到ECB判定新冠肺炎危機告一段落為止」；購債計畫的執行，「在時間、資產類別及會員國的分配等方面，都抱持彈性態度」；且回收的公債本金將再投入市場，至少到2022年底為止 。

各項政策利率仍維持不變；銀行超額準備金存款利率維持在負0.5%。

ECB總裁拉加德在記者會上表示，儘管景氣出現觸底信號，「但迄今復甦步調仍然蹣跚」，因此「必須採取行動」。

她並指出，2020年歐元區經濟預料將萎縮8.7%，到2021年才會反彈5.2%；通膨率只會緩慢上升，預估到2022年的平均率為1.3%，低於ECB目標。

新冠肺炎疫情已對歐元區經濟造成嚴重打擊；4月失業率進一步上升到7.3%。5月經濟活動開始逐漸解禁，製造業及服務業景氣指標回升，但各界仍普遍擔憂下半年的經濟表現。5月消費者物價只比去年同期上升0.1%，經濟學者擔心歐元區經濟滑入通貨緊縮的惡性循環，並將使歐洲政府及企業更難還債。

經濟學者指出，ECB目前以購買公債作為對抗經濟危機的主要工具，並偏向多買義大利公債，壓低利率；決策官員較不願再降利率，以免遭到銀行業及政治人物的反對。

新購債計畫宣布後，義大利10年期公債殖利率急降16基點，為1.41%；希臘公債殖利率也下降13基點，為1.40%；德國與義大利公債殖利率差距縮小到1.76個百分點，是3月底來最低水準。

ECB 義大利

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