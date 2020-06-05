亞太救觀光 研議旅遊泡泡

經濟日報 / 編譯湯淑君／綜合外電
從新加坡到澳洲，亞洲多國政府開始思考「旅遊泡泡」的構想，例如縮短隔離檢疫時間、開闢便捷通道等方案，活絡跨境交流，給備受打擊的旅遊業帶來一線希望。（路透）
從新加坡到澳洲，亞洲多國政府開始思考「旅遊泡泡」的構想，例如縮短隔離檢疫時間、開闢便捷通道等方案，活絡跨境交流，給備受打擊的旅遊業帶來一線希望。（路透）

新冠肺炎全球大流行已逼得亞洲乃至世界各國封境抗疫，造成遊客幾乎消失無蹤。儘管疫情尚未平息，但從新加坡、台灣到澳洲，亞洲多國政府開始思考「旅遊泡泡」的構想，給備受打擊的旅遊業帶來一線希望。

日經新聞報導，「旅遊泡泡」（travel bubble）指的是提供某種保護泡泡，把跨境旅遊者在出入境時必須接受隔離檢疫的時期減到最低或完全取消，以促進國與國之間的旅遊活動、振興區域旅遊業。

對亞洲地區觀光旅遊業而言，這項安排可能緩不濟急。亞太經濟合作會議（APEC）21個經濟體總計僱有5,750萬個相關從業人員，但據聯合國估計，今年全球跨國遊客人次降幅可能深達78%。

不過，「旅遊泡泡」構想令人目眩神迷。早期範例是中國與南韓5月1日建立一條「快捷通道」，讓企業主管在兩國各接受一次檢測呈現陰性後，即可縮短隔離期。

三星集團副董事長李在鎔最近就利用這條捷徑，造訪中國大陸一座工廠，而北京和首爾政府正商議如何擴大實施這項計畫。

本月初，一個顧問團將向澳洲和紐西蘭提出免隔離跨境旅遊計畫。

從新加坡到澳洲，亞洲多國政府開始思考「旅遊泡泡」的構想，例如縮短隔離檢疫時間、開闢便捷通道等方案，活絡跨境交流，給備受打擊的旅遊業帶來一線希望。（路透）
從新加坡到澳洲，亞洲多國政府開始思考「旅遊泡泡」的構想，例如縮短隔離檢疫時間、開闢便捷通道等方案，活絡跨境交流，給備受打擊的旅遊業帶來一線希望。（路透）

新加坡也正與澳、紐、加拿大、南韓等國協商此事，上周星國已宣布和中國達成協議，跨境旅遊程序將比照中、韓之間的安排，為6月初開啟「便捷通道」鋪路。新加坡貿工部常任祕書林明亮接受日經亞洲評論訪問時說：「我們必須與這世界保持聯繫，我們的生存有賴於此。」

近幾周來另有人拋出一個構想，擬把香港、澳門和大陸部分城市納入珠江三角洲「旅遊泡泡」。

越南觀光局官員也表示，期盼夏末前國際旅遊回溫，越南也正與日本商議旅遊安排。

台灣也與史丹福大學合作一項試驗計畫，讓500名遊客6月在舊金山登機飛台北前先受檢，這些自願者入境後須隔離14天，期間將頻頻受檢，目的是找出陰性者的最短隔離期。

假定早期染疫可在初次檢測五天內揪出來，在計入處理和旅遊所需時間後，日後從美西飛台灣可能只需隔離72小時。

新加坡 越南

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