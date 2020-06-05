美初領失業救濟人數續降
美國勞動部4日公布的資料顯示，上周首次申領失業救濟金人數降至187.7萬人，是3月中旬以來首次低於200萬人；不過這項數據依然偏高，因企業正在適應被新冠疫情大幅改變的環境。美股早盤開低震盪。
初領失業救濟金人數在3月下旬觸及686.7萬人的歷史高點後下滑；儘管申領人數仍高，但最新數據顯示勞動市場可能已度過最糟的狀況；3日公布的民間就業人數數據也顯示，失業人數低於預期。
經濟學家表示，申領失業補助的人數居高不下，源於第二波裁員潮，因為企業正受需求低迷衝擊；此外，各州的失業救濟辦公室在封鎖措施實施初期收到大批申領文件，積壓至今。
美國4月商品和服務貿易額下滑至近10年低點，主因疫情遏制需求、妨礙物流。進、出口萎縮幅度則寫下28年來最大。4月出口較3月下滑20.5%，降至1,513億美元，跌幅為1992年以來最大；4月進口額降至2,007億美元，較前月衰減13.7%，也是1992年來最大跌幅。
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