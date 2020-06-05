德刺激經濟 追加1,460億美元

德國執政聯盟3日敲定規模1,300億歐元（1,460億美元）的第二套經濟刺激計畫，包含降低增值稅、加倍補貼消費者買電動車等措施，盼能鼓勵短期消費者支出和企業再投資，加速經濟從新冠肺炎疫情低潮中復甦。

這項計畫涵蓋範圍甚廣，包括：增值稅（VAT）稅率暫時從19%降到16%，估計減稅成本達200億歐元；對餐旅業等備受衝擊的中小企業提供多達250億美元過渡期融資；加速投資數位化、電動車、電池研發和充電站等領域；提供企業投資稅務優惠；金援地方政府；發錢給家庭，每名子女補助300歐元。

新計畫規模比預期高出30%，將實施到2021年。再加上之前直接發現金3,533億歐元，以及8,197億歐元的擔保，德國抗疫振興支出總計已達到1.3兆歐元，是目前全歐洲最高。

最具爭議的部分是對汽車業的支持不如預期，且有差別待遇。新計畫大力獎勵開發平價電動車和油電混合車；傳統內燃式引擎車，除普遍性的增值稅調降外，未獲直接購車補助支持，凸顯總理梅克爾對促進歐洲最大經濟體的復甦採長期觀點，而非短線操作。

梅克爾說：「我們不能只訂出一套傳統刺激方案，必須以前瞻未來的視野擬訂措施。」

按新刺激計畫，政府對4萬歐元以下電動車每輛購車補助加倍至6,000歐元，再計入製造商目前提供的3,000歐元，消費者總共可獲9,000歐元補貼。但4萬歐元門檻把寶馬、賓士甚至特斯拉高價電動車剔除在外。主要受惠者是平價電動車，如起亞e-Niro、福斯ID3、標緻e-208 GT。

然而，去年電動車只占德國新車註冊總數的1.8%，油電混合車占6.6%，柴油車和汽油車各占32%和59.2%。

歐洲Stoxx 600汽車與零件股指數4日盤中大跌3.1%，戴姆勒跌4.7%、標緻跌 3.8%，雷諾跌3.4%，福斯也跌2.4%。