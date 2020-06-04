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失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪
市場對美國申領失業救濟金等數據感到失望，美股4日早盤開低震盪。道瓊工業指數跌88點或0.3%、標普500指數跌0.4%、那斯達克指數跌0.3%。
美國勞動部4日公布，美國上周首度申領失業救濟金人數為187.7萬人，高於道瓊社預估的177.5萬人。連續申領失業救濟金人數則大幅上升，升抵近2,150萬人。
美股4日早盤僅小跌，與受惠於經濟重啟的個股上漲有關，美國航空股價大漲逾9%，聯合航空升6.5%。永利度假村與美高梅酒店，股價分別上漲2.4%與3.4%。
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