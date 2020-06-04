失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

在新冠肺炎疫情延燒以前，影音串流(Over-The-Top Media Services, OTT)市場就已被預期將是高度成長的爆發性產業，市場研究機構Market Research Future在今年5月提出的報告中指出，全球OTT內容的市場規模，預計將在2023年達到870億美元之譜，複合年均成長率約14％，而疫情更對OTT產業的成長，發揮了推波助瀾之效。

2020-06-04 14:46