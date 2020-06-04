快訊

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

三倍券、禮券傻傻分不清 消基會：問題出在這一千元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

經濟日報 / 編譯陳律安／綜合外電
美股4日早盤開低震盪。路透
美股4日早盤開低震盪。路透

市場對美國申領失業救濟金等數據感到失望，美股4日早盤開低震盪。道瓊工業指數跌88點或0.3%、標普500指數跌0.4%、那斯達克指數跌0.3%。

美國勞動部4日公布，美國上周首度申領失業救濟金人數為187.7萬人，高於道瓊社預估的177.5萬人。連續申領失業救濟金人數則大幅上升，升抵近2,150萬人。

美股4日早盤僅小跌，與受惠於經濟重啟的個股上漲有關，美國航空股價大漲逾9%，聯合航空升6.5%。永利度假村與美高梅酒店，股價分別上漲2.4%與3.4%。

美股 道瓊指數

延伸閱讀

台股跳空開高震盪 終場漲73點收11,393

美國小型股近兩月大漲20% 可能面臨夏季回檔風險？

道瓊重回26,000點 台股跳空走高攻克11,400大關

美道瓊大漲逾527點 台股多方氣勢增溫

相關新聞

失業救濟金數據不佳 美股道瓊早盤開低震盪

市場對美國申領失業救濟金等數據感到失望，美股4日早盤開低震盪。道瓊工業指數跌88點或0.3%、標普500指數跌0.4%、...

庫克稱iPhone需求旺卻減產 法院裁定股東可提告

美國加州聯邦地區法院昨天裁定，蘋果公司執行長庫克曾在2018年欺瞞中國市場iPhone需求下降一事，幾天後卻通知最大製造...

美元強勢地位動搖 為何有助全球經濟復甦？

美國各地爆發抗議，美中關係急遽惡化，美國失業率預期將進一步升至大蕭條以來的最高水準。這似乎是投資人尋求避險、推升美元匯率...

連美國都祭「禁飛令」逼中國復航 台灣還要等10月？

美國交通部於當地時間3日宣布，6月16日起，將暫停中國航空公司提供來往於美國的航班。在當前美中關係持續惡化的大背景下，美國這一突如其來的舉動，很容易被解讀為是美國推動美中「脫鉤」的又一新作為。

LVMH否認市場傳言 未打算靠收購股票壓低併Tiffany價碼

法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）去年11月宣布和美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany）達成併購協議，尚未完成交易，但近來...

認敗了？紐約街角書店Strand老闆大買亞馬遜股票

紐約市Strand書店老闆最近買進總值11.5萬美元的亞馬遜（Amazon.com）股票，由於電商巨人亞馬遜以網路書店起...

疫情衝擊經濟 「1原因」讓歐盟失業率不到美國一半

新冠肺炎疫情導致歐盟地區4月失業率進一步升高，但仍遠低於美國，主因歐盟地區的縮短工時計畫比美國普遍，有助緩解疫情對就業的...

Netflix、Disney「疫」路看漲 收視戶翻倍

在新冠肺炎疫情延燒以前，影音串流(Over-The-Top Media Services, OTT)市場就已被預期將是高度成長的爆發性產業，市場研究機構Market Research Future在今年5月提出的報告中指出，全球OTT內容的市場規模，預計將在2023年達到870億美元之譜，複合年均成長率約14％，而疫情更對OTT產業的成長，發揮了推波助瀾之效。

拋開華為！ 加拿大2大電信商宣布採歐洲5G設備

加拿大兩家主要電信公司2日宣布，與瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞公司（Nokia）合作建設5G網路，未讓中企華為參與這一項目。至此，加拿大三大電信公司都將使用歐洲供應商的5G技術

知名併購疫情後反悔再添一樁 LV現在嫌Tiffany太貴

路透引述知情人士報導，路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特正在尋求重談Tiffany併購案的可能性。先前雙方已達成協議，...

經濟數據優於預期 美股連日上揚、道瓊大漲527點

受經濟數據優於預期的支持，強化了人們對新冠病毒封鎖的經濟出現復甦的樂觀情緒，美國股市大漲。

Zoom上季營收躍增1.7倍

視訊會議軟體平台Zoom上季營收成長近170%，顯示市場在新冠病毒疫情期間，對視訊會議服務的需求大幅升溫，且需求已轉化為...

熱門新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

美運輸部揚言：若陸不讓復航 將禁中國大陸客機飛美

髮夾彎！美國防部長收回成命 不撤回駐紮華府周邊軍隊

我沒躲！川普：我白天去白宫地下碉堡查看 遭CNN打臉

美商務部：對33家中企機構新制裁 5日生效

他要分裂我們！美前防長馬提斯痛斥川普故意分裂國家

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。