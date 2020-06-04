ECB擴大購債額度6,000億歐元 效期延長半年 歐股匯翻紅

歐洲央行（ECB）4日決策會議宣布，「疫情緊急購買資產計畫（PEPP）」總額將提高6,000億歐元，並延長購債效期，以增強新冠肺炎疫情過後的經濟復甦力道。歐洲股、匯市應聲翻紅。

ECB之前於3月宣布7,500億歐元的購債計畫，迄今約只用掉三分之一；現在又增加6,000億，使總額達到1.35兆歐元，增加的金額超出經濟學者的預測；購債計畫有效期間也從2020年底，延後到2021年6月底。

ECB聲明中並指出，購債計畫的執行，「在時間、資產類別及會員國的分配等方面，都抱持彈性態度」；且回收的公債本金將再投入市場，至少到2022年底為止 。各項政策利率仍維持不變。