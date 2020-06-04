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美元強勢地位動搖 為何有助全球經濟復甦？

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
投資人關注經濟復甦，無視美國國內和地緣政治不確定性，使美元的避險吸引力下滑。 路透
投資人關注經濟復甦，無視美國國內和地緣政治不確定性，使美元的避險吸引力下滑。 路透

美國各地爆發抗議，美中關係急遽惡化，美國失業率預期將進一步升至大蕭條以來的最高水準。這似乎是投資人尋求避險、推升美元匯率的典型環境；然而，美元的強勢地位近來似乎出現一些鬆動，DXY美元指數跌至3月中旬以來低點附近。

DXY美元指數最新報97.5，上揚0.2%，不過從5月28日至3日收盤已連五黑，在近兩個月低點盤旋；該指數上個月月線跌0.68%，寫今年來最大單月跌幅；除日圓和英鎊以外，美元兌G10貨幣在5月全面走低。Acadian資產管理公司全球總體投資組合經理人希爾認為，美元兌G10貨幣將進一步下跌。

品浩和Acadian等資產管理機構指出，美元走貶很合理，這可能反映3月時的歷史性市場動盪大致結束。隨著疫情擴散速度減慢、商業活動重啟和各國央行投入創紀錄的資金振興經濟，外匯交易員目前聚焦全球衰退觸底的跡象，無視美國國內及地緣政治的不確定性。

彭博觀點專欄作家亞許沃斯也認為，這或許是危機對全球各地經濟的影響正在消退的跡象。美國或許該放慢無上限經濟刺激方案的步調，保留一些子彈應對特定風險，而非持續確保流動性。

亞許沃斯認為，美元走軟可避免資金集中湧入單一種貨幣，或許有助全球經濟適度復甦，新興經濟體將再次出現更出色的潛在報酬。此外，對仰賴全球營收的美國出口來說，美元走貶也是好消息。

聯準會（Fed）已成功挽救金融市場；過去三個月來，Fed持續推出貨幣措施，為市場挹注3兆美元，滿足不斷竄升的美元需求，支撐美國經濟和許多背負美元債的開發中國家；隨著油價回穩，新興市場崩潰的立即危機已經消除。

Fed也扶助美國金融市場反彈，那斯達克指數逼近歷史高點，標普500指數距離紀錄高點不到10%，公司債殖利率已大幅下滑；Fed已完成重振市場信心的任務。

另一方面，美國的利率已接近零，聯邦赤字激增，美國公債殖利率的水準也僅略高於開發中國家；目前已經沒有太多誘因吸引投資人布局美元；抗議活動、美中爭端和失業率都無法為美元提供支撐。

Fed 失業

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