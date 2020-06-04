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LVMH否認市場傳言 未打算靠收購股票壓低併Tiffany價碼

經濟日報 / 編譯易起宇／綜合外電
市場傳出LVMH打算透過在市場收購股票，壓低收購Tiffany的價碼，LVMH否認傳聞。 路透
市場傳出LVMH打算透過在市場收購股票，壓低收購Tiffany的價碼，LVMH否認傳聞。 路透

法國精品巨擘路易威登集團（LVMH）去年11月宣布和美國珠寶商蒂芙尼（Tiffany）達成併購協議，尚未完成交易，但近來新冠肺炎疫情嚴重衝擊零售業，市場傳出LVMH可能透過在市場收購股票，壓低收購Tiffany的價碼。不過，LVMH出面否認了這項傳言。

LVMH表示，在Tiffany預計明（5）日發表上季財報之前，LVMH的董事會已在周二（2日）開過會議，會中非常關注疫情的發展，以及疫情對Tiffany的財報、前景和對兩公司的合併協議的潛在影響。

該公司表示：「鑒於近來市場傳言，本公司在此鄭重強調，並未考慮在市場上收購Tiffany股票。」

自從兩公司去年11月達成協議，疫情爆發已重創精品需求，並造成Tiffany的股價大跌。Tiffany昨（4）日股價收在114.24美元，低於LVMH的出價135美元。最近美國的社會動盪更對消費者的消費興致增添風險。

消息人士表示，目前不清楚LVMH可能會何種策略來壓低價碼，但如果Tiffany違反收購案財務承諾，重新談判將會是個方法。LVMH目前尚未詢問Tiffany是否要重啟談判。

Tiffany 疫情 新冠肺炎

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