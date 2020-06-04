認敗了？紐約街角書店Strand老闆大買亞馬遜股票

紐約市Strand書店老闆最近買進總值11.5萬美元的亞馬遜（Amazon.com）股票，由於電商巨人亞馬遜以網路書店起家，多年來被視為害一些所謂街角書店（獨立書店）不支倒閉的罪魁禍首，這筆投資格外引人注目。

巴隆周刊（Barron's）報導，根據Strand書店6月1日和5月間向美國參議院祕書處申報的文件，Strand書店老闆南西．巴斯．懷登（Nancy Bass Wyden）已在4月和5月間下單買進亞馬遜股票。巴斯懷登是奧勒岡州民主黨籍參議員榮恩．懷登（Ron Wyden）的妻子，依據規定，議員本人、配偶和扶養子女凡是價值逾1,000美元的金融交易，都必須在30天內申報。

申報資料顯示，從4月6日起到5月1日止，巴斯懷登分三筆買進亞馬遜股票，每筆投資金額介於11.5萬美元與25萬美元之間。根據規定，不需要揭露確切數字，只需提供大概的區間即可。文件顯示，她在2018年或2019年都未持有亞馬遜股票。

巴斯懷登從前曾批評過亞馬遜。一年前，紐約市指定Strand書店是該市景點時，她接受NPR專訪，提到「亞馬遜是一股巨大的破壞力」，以至於獨立書店「生存大不易」。

那麼，為什麼要買亞馬遜股票呢？

回應巴隆周刊的提問，巴斯懷登說：「身為小企業主，設法在時局艱困時維持營運，有必要讓我的投資組合分散化，並且投資表現好的股票。我必須確定擁有資源，能讓Strand繼續維持下去。對於地方政府給亞馬遜這些企業巨人不公平的禮遇，我的反對立場不變；但股市下跌提供機會，可助我讓Strand維持營運。」

巴斯懷登還說：「我也想表明一點：這些是我個人的理財投資，與榮恩（她的參議員先生）無關，我們並未討論我的生意或投資。」

Strand是紐約市極負盛名的書店，在1927年由巴斯．懷登的祖父班．懷登（ Ben Bass）所開設，在1957年搬到現址，即位於第12街與百老匯大道交會的街角。

亞馬遜創立於1994年，以線上書店起家，後來事業版圖日益擴大，如今已橫跨零售與雲端服務事業，今年來股價大漲34%。摩根士丹利最近指出，新冠肺炎疫情加速民眾轉向網購，亞馬遜將持續受益。

巴斯懷登最近交易的股票還包括：買進臉書、PayPal以及晶片製造商輝達（Nvidia）。這些似乎都是新建立的部位，她去年或前年都未持有這些股票。