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疫情衝擊經濟 「1原因」讓歐盟失業率不到美國一半

經濟日報 / 編譯林奕榮／綜合外電
歐盟的失業率遠低於美國，主因企業縮短工時但不裁員。 路透
歐盟的失業率遠低於美國，主因企業縮短工時但不裁員。 路透

新冠肺炎疫情導致歐盟地區4月失業率進一步升高，但仍遠低於美國，主因歐盟地區的縮短工時計畫比美國普遍，有助緩解疫情對就業的衝擊。

CNN報導，歐盟執委會預測，歐元區19國的國內生產毛額（GDP）今年將寫下萎縮7.75%紀錄。不過，歐洲統計局的資料顯示，歐盟4月失業率僅由3月時的6.4%升至6.6%，顯示歐盟力抗1930年代以來最嚴峻經濟危機之際，成功遏制失業率竄升。

歐盟各國的失業狀況並不一致，西班牙4月失業率由3月時的14.2%升至14.8%，但德國4月失業率則持平在3.5%。

經濟學家認為，歐盟廣泛採取縮短工時計畫，鼓勵陷入困境的企業減少工作時數但不裁員，政府則提供部分工資補貼。例如，德國政府決定負擔未上班時數工資的60%到67%。

德意志銀行資深經濟學家柯林表示：「縮短工時計畫，對於緩解經濟危機初期衝擊產生不可思議的作用。」

長期以來，這類計畫在歐洲較為普及，因為歐洲地區招聘和解僱員工相對較不容易，許多受聘員工都有團體協議保障；相較之下，較少採取縮短工時計畫的美國，今年3月的失業率高達14.7%。

失業 歐盟

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