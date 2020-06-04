壓頸很好玩？ 英3名青少年發起「弗洛依德挑戰」引眾怒

美國明尼蘇達州非裔男子弗洛依德遭白人警察蕭文壓頸致死案不僅在全美引起示威，一些歐洲國家民眾也響應。然而，英國3名18、19歲的白人青少年卻在此時於社交媒體發起「弗洛依德挑戰」，模仿蕭文壓頸動作並拍照上傳。此事引發眾怒，3名青少年也因此被警方逮捕。

英國每日郵報報導，這項挑戰自社交媒體Snapchat開始流行，參與者多為白人年輕男性，他們笑著作勢跪壓在朋友的頸部，並在照片下方註解：「警察暴力。」

英國警方後來在上月31日以涉嫌「傳遞讓人焦慮和痛苦訊息」的罪名將3人逮捕。但這些截圖已經在推特傳開，許多人譴責這些青少年的行為。網友羅爾斯表示：「這件事情好像還不夠令人難過，人們甚至將它娛樂化。如果有人認識這些人，我強烈建議公布他們的身分，因為『弗洛依德挑戰』令人作嘔！」

不過，推特也有許多年輕人跟著模仿。在一支影片中，一名白人女高中生跪壓在友人的脖子上，這名有人大喊她無法呼吸。影片曝光後，這2名白人女高中生被撤銷密蘇里州立大學的入學資格。

臉書（Facebook）和Instagram等社交媒體紛紛採取行動，將關於弗洛依德挑戰的不當貼文或標籤刪除，只留下譴責這類行為的貼文。