拋開華為！ 加拿大2大電信商宣布採歐洲5G設備

加拿大兩家主要電信公司2日宣布，與瑞典愛立信（Ericsson）和芬蘭諾基亞公司（Nokia）合作建設5G網路，未讓中企華為參與這一項目。至此，加拿大三大電信公司都將使用歐洲供應商的5G技術。

綜合路透、加拿大廣播公司（CBC）報導，加拿大貝爾（Bell Canada）和規模較小的競爭對手研科（Telus Corp）決定拋開華為；分析師認為，這將讓加拿大政府思考是否要讓華為加入加拿大5G網路建設的棘手決定時減輕一點壓力。

以無線服務的營收來說，加拿大貝爾是加拿大第二大手機服務供應商。加拿大貝爾2日宣布與愛立信合作發展核心的5G網路，先前也曾表示，諾基亞將提供其他部分的5G技術。

研科則在另一份聲明中表示，已選擇愛立信及諾基亞作為設備供應商。

加拿大最大電信營運業者羅傑斯通訊公司（Rogers Communications）也早已與愛立信合作。

華為發言人維爾西（Alykhan Velshi）在電郵中表示：「我們期盼（加拿大）聯邦政府完成5G審查，在華為協助加拿大打造下一代無線網路的角色上，做出以事實為基礎的決定。」

另外，路透新近取得的華為內部文件顯示，路透2013年揭露華為財務長孟晚舟與香港星通技術公司（Skycom Tech Co Ltd）關係很深後，華為力圖掩蓋雙方關係，但實質控制這家違禁出售美國電腦到伊朗的公司。

路透檢視的文件包括華為以及星通技術公司和伊朗有關業務的部分內部紀錄，涵蓋備忘錄、信函、合約協議。

一份文件描述華為出於擔心被德黑蘭所遭受的貿易制裁波及，而在2013年初如何努力試圖與星通技術公司切割。這份與其他文件顯示，華為因此採取一連串動作，包括改變星通公司的管理階層，關閉星通公司德黑蘭的辦公室，以及在伊朗另組公司取代星通公司價值數千萬美元的合約。

新文件所揭露的內容可能提供證據，支持美國對華為及創辦人任正非之女孟晚舟所提出的引人注目刑事訴訟。

美國起訴書指控華為和孟晚舟共謀詐欺，透過星通公司獲取美國商品與技術，違禁供華為在伊朗推展業務。這些新取得的文件似乎打臉華為所謂星通公司「只是生意夥伴」的說法。

華為拒絕回應這篇報導。

中國外交部說，美國將經貿議題政治化，這不符合中國或美國公司的利益，「我們敦促美國立刻停止對包括華為在內中國公司的無理壓迫」。