美國小型股近兩月大漲20% 可能面臨夏季回檔風險？

美國股市小型股近來大漲，成為市場寵兒。樂觀的分析師認為這應該是小型股結束一年熊市的開端，但悲觀者警告，一旦「後新冠」時期經濟沒能快速復甦，小型股在夏日7月可能就會再度沈淪。

根據道瓊市場資料，追蹤美國股市小型股的羅素2000指數，由4月到5月，漲幅達20.9%，是自2009年以來的最佳雙月漲幅，也是去年2月以來首次同期表現相對優於標普500指數。

Jefferies小型股分析師Steven DeSanctis說：「我們看到許多綠芽冒出」，看空未來12個月獲利與營收的市場預期在4月時落底，5月樂觀情緒開始提升，資金流入小型股ETF。例如，iShare Russell 2000 ETF的流入資金5月18日起開始轉為正值。

Ned Davis證券研究首席美股策略師Ed Clissold，看好未來幾個月的小型股表現，因為輪動跡象預示早期牛市來臨；另外，過去兩年來小型股明顯還沒好好發揮。到目前為止，羅素2000都還沒回到2018年8月的高點，而標普500在去年和今年前6周已經屢創新高。

不過支撐小型股拉長漲勢的關鍵在疫情後的經濟復甦是否能持久，華府有沒有更多的刺激措施再接再厲。

分析師擔心7月民眾每周能多領600美元失業救濟金的經濟刺激灑錢方案結束後，消費者開支可能就馬上減少，畢竟失業率仍高居不下。國會自參院5月15日通過3兆美元的刺激案後，一直很安靜，沒什麼後續作為。