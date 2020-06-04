知名併購疫情後反悔再添一樁 LV現在嫌Tiffany太貴

路透引述知情人士報導，路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特正在尋求重談Tiffany併購案的可能性。先前雙方已達成協議，路易威登將以162億美元買下Tiffany。然而歷經新冠病毒疫情對零售業的打擊，再加上美國近日的社會動盪，外在環境條件已發生巨大變化。

路易威登集團在去年11月同意買下Tiffany，因為需要經過監管機關核准等法律程序，目前併購案還沒完成。

消息來源告訴路透，阿諾特本周與法律顧問討論此案，希望找到方法促使Tiffany降低之前談定的、每股以現金135美元收購價位。阿諾特同時想了解，以現今的局面，能不能主張Tiffany違反併購合約。

知情人士表示，LV想重新議出更新的買價但策略究竟如何還沒決定，也尚未正式向Tiffany方面提出重新議約的要求。Tiffany方面則是相信沒有什麼能重新議約的基礎，因Tiffany一直都有遵守雙方併購合約中與財務有關的規定。