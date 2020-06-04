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亞馬遜逆勢加租12架飛機 趁市況低迷急擴空運機隊

經濟日報 / 編譯黃淑玲／綜合外電
亞馬遜運貨紙箱堆放在2016年時稱為Prime Air的專屬貨機旁。（美聯社）
亞馬遜運貨紙箱堆放在2016年時稱為Prime Air的專屬貨機旁。（美聯社）

電商巨人亞馬遜Amazon）周三（3日）宣布，將向Air Transport公司租用改裝過的12架波音767-300客機加入貨運機隊，這使得亞馬遜的貨運機隊飛機數量增加到80多架。消息一出，激勵Air Transport股價一度飆升16%。

12架新租飛機的其中一架上個月已加入原有70架飛機的貨運機隊，其餘會在明年到位。

全球航空業被新冠疫情打趴之際，Air Transport集團拿到租賃大單，推升該公司股價在日一度飆漲16%。

疫情期間亞馬遜因為居家避疫民眾網購需求大增而受惠，王國繼續壯大。亞馬遜航空貨運部門現在改名為Amazon Air，因要減輕對UPS和聯邦快遞（FedEx）的依賴於2016年成立。

帝博大學（DePaul University）Chaddick都會發展研究所上個月發表的一篇研究報告指出，Amazon Air在未來7到8年間，可能成長到擁有200架飛機，成為能與UPS分庭抗禮的航空運輸服務公司。公司擴展之強勢，航空貨運界一大盛事。

疫情 UPS 亞馬遜 Amazon

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