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美元指數跌至11周低點　反映避險情緒消退

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美元指數跌至11周低點。（圖／路透）
美元指數跌至11周低點。（圖／路透）

美元指數3日跌至11周低點，美元和日圓兌其它G-10貨幣普遍下跌，因為在一系列經濟數據優於預期的情況下，市場風險胃納提升且美股觸及13周高點，市場樂觀預期，新冠疫情引發經濟下滑的最嚴重時期已經結束。

衡量美元兌一籃子貨幣的美元指數3日下跌0.41%至97.27，盤中一度跌至97.18，為3月12日以來最低。

美元兌日圓升值0.22%，至1美元兌108.90日圓，稍早觸及4月9日以來最高的108.98日圓。

歐元兌美元升值0.65%，報1.1242美元，盤中一度觸及1.1251美元，為3月12日以來最高。

美股周三上漲，因經濟有復甦跡象，投資人也忽略示威活動帶來的影響，風險胃納改善降低市場對美元的需求。

歐元兌美元連續第七個交易日走升，為2013年以來最長連漲。有跡象顯示，一些主要經濟體可能已經開始從新冠疫情造成的經濟減緩中復甦。

富國銀行分析師在報告中表示：「我們認為美元回軟提供了一個有吸引力的買入機會，但也要承認短期內仍有進一步走軟的空間。」

疫情 美股

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