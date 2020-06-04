國際金價失守1,700美元 油價漲勢動搖

國際油價3日收漲，布蘭特油價盤中一度漲破每桶40美元，創自3月以來最高，但隨著市場對石油輸出國組織與盟國（OPEC＋）減產協議延長執行的時間和規模存疑，油價在盤中回落。紐約油價4日盤初跌逾1%。金價持續回落，反映市場避險情緒消退

●油價3日收漲

美國紐約原油7月期貨3日收盤上漲1.3%，至每桶37.29美元，4日盤初下跌1.6%，報每桶36.69美元。

布蘭特原油8月期貨結算價3日上漲0.22美元，漲幅0.6%，報每桶39.79美元，盤中一度漲抵每桶40.53美元，為3月6日以來最高。

消息人士對路透表示，產油大國沙烏地阿拉伯和俄羅斯已達成初步協議，將目前創紀錄的減產延長一個月。隨後彭博資訊報導，OPEC＋將不會提前在4日開會，而且預定下周舉行的會議也可能不會召開，消息曾拖累油價盤中翻黑。

另外，雖然上周美國原油庫存減少，但成品油庫存因需求低迷而激增，又令油價承壓。

ClipperData大宗商品研究總監Matt Smith表示：「由於成品油需求依然低迷，汽油庫存顯示出大幅增長，餾分油庫存也大幅增加。」

分析師認為，油價能否維持漲勢，取決於OPEC+6月會議的情況。

●金價回跌

美國黃金現貨3日收盤下跌1.6%，至每英兩1,699.67美元，失守1,700美元關卡，盤中稍早觸及近一個月低點的每英兩1,688.89美元。4日早盤小跌0.04%。

黃金期貨下跌1.75%，至每英兩1,703.50美元。

金價價周三下跌，反映美國ADP民間就業數據優於預期，且美國供應管理協會（ISM）公布的數據顯示，服務業採購經理人指數（PMI）在5月脫離11年低點，市場寄望疫情後經濟加快復甦，避險情緒降溫，投資人基本上忽略美國暴力示威活動的影響。

盛寶銀行商品策略主管Ole Hansen表示，黃金正遭受「避險需求的萎縮，我們繼續看到股市走高，減少了短期需求」。