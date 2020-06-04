台積電ADR上漲2% 聯電.日月光漲幅更大
台股ADR周三上漲，台積電勁揚2.02%，較台北交易股價溢價5.4%。
道瓊指數3日收高527.24點，漲幅2.05%，報26,269.89點；標普500指數收漲42.05點，漲幅1.36%，報3,122.87點；那斯達克綜合指數上漲74.54點，漲幅0.78%，報9,682.91點。
費半指數收盤勁揚2.87%。
以下是台股ADR各股收盤報價：
個股 ADR代碼 收盤（美元） 漲跌幅（%）
日月光投控ASX 4.41 +4.01%
中華電 CHT 37.90 +1.07%
台積電 TSM 53.06 +2.02%
聯電 UMC 2.80 +6.46%
資料來源：彭博資訊
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