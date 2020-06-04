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美股道瓊大漲527點 樂觀預期疫後經濟彈升

經濟日報 / 編譯葉亭均／綜合外電
美股收盤大漲，市場避險情緒消退。（圖／路透）
美股收盤大漲，市場避險情緒消退。（圖／路透）

美股周三（3日）收漲，道瓊指數大漲527點，那斯達克指數接近紀錄高點，因投資人樂觀預期經濟將從新冠疫情中迅速復甦，帶動股市上漲，抵銷對美國示威活動帶來紛擾的疑慮。

道瓊指數3日收高527.24點，漲幅2.05%，報26,269.89點；標普500指數收漲42.05點，漲幅1.36%，報3,122.87點；那斯達克綜合指數上漲74.54點，漲幅0.78%，報9,682.91點。

金融股、工業股和科技股推動美國三大股指大幅收高。標普500指數漲至三個月高點，那斯達克100指數目前僅比2月的紀錄高點低約0.1%，尾盤時曾短暫突破歷史收盤紀錄。標普和那指都是連續第四個交易日上漲。

這輪漲勢令一些分析師感到驚訝，他們原先預期受疫情衝擊後，經濟要很久才能恢復正常狀態，而且眼前的風險還包括美中緊張關係、第二輪疫情爆發和美國國內抗議示威等風險。不過，全球經濟重啟推動股市上漲，疫情曲線趨平、加上先前聯準會實施刺激措施，都被視為利多因素。

Lenox財富顧問公司執行長David Carter表示：「美國經濟能夠安全重啟的信心日益增強，就像中國和義大利等其他經濟體已經成功做到的那樣。對股市的風險胃納受經濟樂觀情緒提振，而且投資人幾乎沒有其他選擇。」

一連串慘淡的經濟數據並不如經濟學家預期般糟糕，ADP報告的5月民間就業數降幅遠低於預期。投資人目前正等待美國勞工部公布更全面的5月非農就業報告，經濟學家預期失業率將飆升至創紀錄的19.7％。

標普500指數的11類股中，除醫療保健股外，其他類股都收漲，工業股和金融股漲幅最大，而大型科技股弱於大盤，凸顯其他類股正輪動上漲。

個股方面，波音公司急漲12.9%，原因是有消息傳出，億萬富豪投資人Daniel Loeb的避險基金Third Point已入股波音。

共享汽車平台Lyft股價大漲8.7%，因該公司公布5月叫車量成長26%。

晶片製造商Microchip股價大漲12.3%，反映調高本季財測的利多因素。

視訊會議軟體平台Zoom股價上漲7.6%，該公司稍早將今年營收預估上調近一倍，但也報告成本大幅上升。

化妝品製造商科蒂Coty股價跳漲13.4%，原因是宣布正與電視真人秀明星金·卡戴珊協商合作推出美容產品系列。

美元跌至3月初以來最低；黃金和美國公債也下跌，反映市場避險需求降低。

疫情 標普

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