經濟衰退已結束 美股連日上揚、道瓊大漲527點

受經濟數據優於預期的支持，強化了人們對新冠病毒封鎖的經濟出現復甦的樂觀情緒，美國股市大漲。

道瓊工業平均指數上漲527.24點或2.05%收2萬6269.89點。史坦普500指數上42.05點或1.36%收3122.87點。那斯達克綜合指數上漲74.54點或0.78%收9682.91點。道指連三個交易日上揚，史指則創下2月來首度四連升。

追踪那指最大100家非金融公司的那斯達克100指數上漲0.5%，距2月19日創下的紀錄高點不到0.3%，自3月23日的盤中低點以來已上漲超過43%。

Informa Financial Intelligence市場策略師諾曼(Ryan Nauman)說：「今天我們再次看到風險交易。」他指出，小型股和工業等周期性較大的類股表現出色，「其中絕大多數與經濟數據有關。市場認為最壞的情況已經過去，經濟將會好轉。」

ADP和穆迪分析(Moody's Analytics)統計指出，5月私營就業又減少276萬人，遠遠少於875萬的估計值。差距懸殊的原因目前尚不清楚。供應管理協會(ISM)統計顯示，5月服務業的收縮幅度低於預期，從11年低谷回升。

史指6月以來已上漲超過2%，使其從3月大流行低點反彈幅度超過42%。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)在報告中表示：「股市的6月開局非常良好。」「無視一些明確的障礙，風險資產在正面利多、經濟重啟和數兆元的流動性推動下繼續前進。」

LPL Financial彙編的數據顯示，史指出現史上最大的50天漲勢。數據還顯示，在有記錄以來出現最大漲幅之後的6個月和12個月中，股票會上漲100%。

準備從經濟復甦中受惠的股票普遍上漲。美國航空、達美航空和聯合航空均上漲了5.6%以上。摩根大通、富國銀行和美國商銀也分別上漲至少4.6%。

同時，在嚴格的居家避疫令期間上漲的個股則出現拉回。Netflix下跌1.25%，Shopify下跌2.22%。

黃金期貨和美國國債是投資人的傳統避風港。金價下跌逾1%至每盎司1703.10元。國債殖利率飆升，推動價格下跌。10年期美國國債殖利率上漲7個基點至0.75%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「儘管出現一些重要議題，像是全美騷亂、美中關係、疫情持續，但股市仍聚焦一個問題：美國和全球經濟活動的重啟。」

保爾森補充說：「更全面的股市，包括小型股、周期性產業，國際股市和新興股市，也都逐漸加入這波反彈，表明經濟衰退已經結束。」

華頓商學院教授席格(Jeremy Siegel)表示，由於聯準會(Fed)的大力支持，股市反彈仍會持續，「我認為這波行情還會繼續走下去。雖然有不少人對此表示懷疑，但Fed提供的流動性就是主要決定因素。」