聽新聞
test
0:00 / 0:00

經濟衰退已結束 美股連日上揚、道瓊大漲527點

世界日報 / 記者張大仁／綜合報導
經濟數據優於預期，美股樂觀大漲，道瓊工業指數3日上漲527.24點。 美聯社
經濟數據優於預期，美股樂觀大漲，道瓊工業指數3日上漲527.24點。 美聯社

受經濟數據優於預期的支持，強化了人們對新冠病毒封鎖的經濟出現復甦的樂觀情緒，美國股市大漲。

道瓊工業平均指數上漲527.24點或2.05%收2萬6269.89點。史坦普500指數上42.05點或1.36%收3122.87點。那斯達克綜合指數上漲74.54點或0.78%收9682.91點。道指連三個交易日上揚，史指則創下2月來首度四連升。

追踪那指最大100家非金融公司的那斯達克100指數上漲0.5%，距2月19日創下的紀錄高點不到0.3%，自3月23日的盤中低點以來已上漲超過43%。

Informa Financial Intelligence市場策略師諾曼(Ryan Nauman)說：「今天我們再次看到風險交易。」他指出，小型股和工業等周期性較大的類股表現出色，「其中絕大多數與經濟數據有關。市場認為最壞的情況已經過去，經濟將會好轉。」

ADP和穆迪分析(Moody's Analytics)統計指出，5月私營就業又減少276萬人，遠遠少於875萬的估計值。差距懸殊的原因目前尚不清楚。供應管理協會(ISM)統計顯示，5月服務業的收縮幅度低於預期，從11年低谷回升。

史指6月以來已上漲超過2%，使其從3月大流行低點反彈幅度超過42%。

AmeriVet Securities美國利率交易主管法拉內洛(Gregory Faranello)在報告中表示：「股市的6月開局非常良好。」「無視一些明確的障礙，風險資產在正面利多、經濟重啟和數兆元的流動性推動下繼續前進。」

LPL Financial彙編的數據顯示，史指出現史上最大的50天漲勢。數據還顯示，在有記錄以來出現最大漲幅之後的6個月和12個月中，股票會上漲100%。

準備從經濟復甦中受惠的股票普遍上漲。美國航空、達美航空和聯合航空均上漲了5.6%以上。摩根大通、富國銀行和美國商銀也分別上漲至少4.6%。

同時，在嚴格的居家避疫令期間上漲的個股則出現拉回。Netflix下跌1.25%，Shopify下跌2.22%。

黃金期貨和美國國債是投資人的傳統避風港。金價下跌逾1%至每盎司1703.10元。國債殖利率飆升，推動價格下跌。10年期美國國債殖利率上漲7個基點至0.75%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「儘管出現一些重要議題，像是全美騷亂、美中關係疫情持續，但股市仍聚焦一個問題：美國和全球經濟活動的重啟。」

保爾森補充說：「更全面的股市，包括小型股、周期性產業，國際股市和新興股市，也都逐漸加入這波反彈，表明經濟衰退已經結束。」

華頓商學院教授席格(Jeremy Siegel)表示，由於聯準會(Fed)的大力支持，股市反彈仍會持續，「我認為這波行情還會繼續走下去。雖然有不少人對此表示懷疑，但Fed提供的流動性就是主要決定因素。」

Fed 疫情 美中關係

相關新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

美國運輸部3日證實，將從6月16日開始，禁止中國客機飛往美國，並稱此舉旨為迫使北京允許美國客機重啟中國航線。達美航空與聯...

經濟衰退已結束 美股連日上揚、道瓊大漲527點

受經濟數據優於預期的支持，強化了人們對新冠病毒封鎖的經濟出現復甦的樂觀情緒，美國股市大漲。

投資人聚焦經濟重啟 美股道指早盤漲逾200點

投資人對經濟重啟的樂觀情緒，3日繼續推升美股；道瓊工業指數早盤上揚228點或0.9%，標普500指數漲0.7%、那斯達克...

Zoom上季營收躍增1.7倍

視訊會議軟體平台Zoom上季營收成長近170%，顯示市場在新冠病毒疫情期間，對視訊會議服務的需求大幅升溫，且需求已轉化為...

臉書挺進亞洲 六周投資兩案

社群媒體巨擘臉書宣布投資印尼叫車與餐飲外送業者Gojek，並且為WhatsApp通訊服務尋找合作夥伴，是臉書拓展新興市場...

華納音樂IPO 籌19億美元

華納音樂集團（Warner Music）首次公開發行股票（IPO）的發行價定在每股25美元，且IPO發行規模擴大至7,7...

星計程車龍頭 跨足藥物宅配

新加坡公立醫療機構1月以來將藥物宅配給患者的需求大增，如今星國計程車業者龍頭也加入運送藥品的行列。受疫情影響，星國政府鼓...

美企5月裁員276萬人

有「小非農」報告之稱的美國ADP就業數據3日出爐，顯示5月民間企業再裁276萬個員工，減少人數遠少於經濟學家所料，為受新...

澳洲經濟陷衰退 30年首見

野火肆虐和新冠疫情衝擊之下，澳洲第1季經濟陷入萎縮，九年來首度呈現負成長，也正走向近30年來首度衰退。不過，對經濟復甦的...

南韓救市 加碼290億美元

南韓政府已敲定歷來最大規模的追加預算，金額達35.3兆韓元（290億美元），南韓政府也計劃發行23.8兆韓元的新債，為追...

OPEC+會議有變 油價紅翻黑

彭博資訊引述知情人士說，OPEC+將不會提前在4日開會，而且預定下周舉行的會議也可能不會召開，除非所有國家先同意履行之前...

航空運輸 美中互槓

美國運輸部3日警告，如果中國大陸不允許美國的航空公司恢復在大陸航班，將暫停中國大陸航空公司飛往美國的客運航班，美中兩國緊...

熱門新聞

美國運輸部證實：16日起禁止中國客機飛往美國

美國民兵進駐林肯紀念堂！大陣仗展示武力惹怒網友

痛！美又發生警察暴力 6警破窗、電擊 強拉2學生下車

只待一聲令下！1600名美國陸軍準備進入華府特區平亂

紐約77年首實施宵禁…不肖分子趁亂打劫 民眾嘆「淪海盜之地」

英相強生：可能給予300萬港人申請英國公民的機會

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。