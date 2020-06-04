臉書挺進亞洲 六周投資兩案

社群媒體巨擘臉書宣布投資印尼叫車與餐飲外送業者Gojek，並且為WhatsApp通訊服務尋找合作夥伴，是臉書拓展新興市場策略的一環，尤其凸顯擴張亞洲市場版圖的企圖心。

這是臉書近六周來第二度出手的國際投資案，都與東南亞和南亞市場有關，目標是取得更多在地線上業務。臉書4月時甫以57億美元入股印度信實資訊通信公司（Reliance Jio），取得10%股權。

臉書計劃為旗下簡訊服務WhatsApp建立電商與支付事業，正為該應用程式（App）打造支付功能，使WhatsApp不只是讓企業與消費者互動的平台。

臉書2日宣布投資Gojek，尤其聚焦這家新創公司的支付部門GoPay，投資金額未對外公開，但表示此舉意在協助小企業建立線上營運據點。

這是臉書首度投資印尼企業，對印尼最大新創公司Gojek是一大鼓舞。

Gojek正努力轉向提供支付、送餐等服務，已獲Google母公司字母（Alphabet）、騰訊等網路大企業資助，有助於與新加坡競爭同業Grab在叫車和送餐領域競爭，並爭奪東南亞支付App龍頭地位。

WhatsApp營運長艾德瑪（Matt Idema）說：「這項投資將支持臉書與Gojek共同的目標，即賦權小企業並促進金融包容性。」他表示，WhatsApp協助小企業與消費者溝通以利銷售，與Gojek聯手可望「把數百萬人引進印尼日益成長的數位經濟」。

Gojek表示，除臉書外，PayPal也參與目前這一輪融資；有這兩家美國科技巨人共同投資，對Gojek擴大東南亞支付和金融服務事業如虎添翼。

分析師認為，最近的投資案反映臉書在亞洲金融科技（fintech）市場布局。執行長祖克柏已表明，將為WhatsApp服務添加支付選項，並瞄準四大重點發展市場，印度和印尼名列其中。

在歐美市場成長減緩之際，臉書把觸角伸向亞洲，盼能把此區廣大消費人口轉化為搖錢樹，並協助當地企業擁抱數位化。