Zoom上季營收躍增1.7倍

視訊會議軟體平台Zoom上季營收成長近170%，顯示市場在新冠病毒疫情期間，對視訊會議服務的需求大幅升溫，且需求已轉化為更多付費客戶，成為疫情大贏家之一。Zoom並上修全年營收財測。

彭博資訊報導，Zoom 2日表示，在截至4月30日止的三個月（會計年度第1季），營收成長169%至3.28億美元，遠高於分析師預估的2.03億美元。調整後每股純益（EPS）為20美分，也高於市場預期的9美分。

Zoom指出，本季營收最高將達到5億美元，且年度第三、第四季的營收應能維持強勁表現。

Zoom預估本年度營收將介於17.8億至18億美元，高於原估的9.05億至9.15億美元，且幾乎是去年度營收的三倍。Zoom推估經調整後全年獲利將介於3.55億至3.8億美元，或每股1.21至1.29美元。

Zoom 2日收盤股價報208.08美元，創收盤紀錄新高，3日盤前股價上漲2.4%，今年來股價已大漲逾兩倍，遠高於年初時的約每股68美元。

執行長袁征試圖確保Zoom平台能夠因應視訊會議需求激增的局面。儘管Zoom在疫情隔離期早期飽受資安與隱私疑慮困擾，但此後已成為重要平台，甚至每日用戶人數突破3億人，遠高於去年12月的1,000萬人。

Zoom的最新財報顯示出，Zoom不只已獲得比對手更多的討論聲量，也能吸引到付費客戶。

Zoom表示，上季結束時員工人數10人以上的企業客戶家數，約為26萬5,400家，是一年前的四倍以上。過去12個月為Zoom產品支付逾10萬美元的企業客戶，有769家，約比一年前增加一倍。