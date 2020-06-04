華納音樂IPO 籌19億美元

華納音樂集團（Warner Music）首次公開發行股票（IPO）的發行價定在每股25美元，且IPO發行規模擴大至7,700萬股，已集資19.3億美元，成為今年來美國最大IPO案。

彭博資訊報導，華納音樂3日表示，IPO發行價定在每股25美元，落在23至26美元發行目標區間的高標，且發行規模已從7,000萬股擴大至7,700萬股。

華納音樂原定2日為IPO定價，但當天娛樂界發起「暗黑星期二」（Blackout Tuesday）活動，呼籲音樂界暫停其他所有活動，聲援抗議美國員警暴力殺害一名非裔美籍男子，華納音樂因此將定價時程延至3日。

這起IPO案，象徵被新冠肺炎疫情打斷的美國IPO市場重拾動能。儘管音樂產業相對較能因應經濟衝擊，但華納音樂審慎表示，疫情已衝擊實體營收，也延誤新唱片、動畫和電視節目的發行。

由於被迫待在家裡的消費者尋求娛樂，華納音樂在IPO說明會中對串流營收的強調，獲得投資人認同。