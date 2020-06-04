星計程車龍頭 跨足藥物宅配

新加坡公立醫療機構1月以來將藥物宅配給患者的需求大增，如今星國計程車業者龍頭也加入運送藥品的行列。受疫情影響，星國政府鼓勵民眾盡可能待在家裡，以降低染疫風險。

新加坡海峽時報報導，如今星國公立醫療機構可透過康福德高（ComfortDelGro）旗下計程車司機，將藥品送至需要補充藥物的患者手上。康福德高將根據距離收取運費，起跳價為6.5星元（約新台幣139元）。

旗下有1萬輛計程車的康福德高，是新加坡最大計程車業者。康福德高表示，司機須先接受線上訓練，才能開始提供藥品宅配到府的服務。

康福德高指出，司機須學習如何確保藥品包裹避免受到陽光直曬及高溫、濕度的影響。司機將送抵藥物時，也要先確認收件人身分，再代替收件人簽收，以減少接觸。

康福德高這項服務，是與國立健保集團、國立大學健康系統及新加坡保健集團成立的醫療物流公司合作推出。部分物流業者也加入運送藥物的服務。

星國衛生部表示，在公立醫療機構與這家醫療物流公司合作的情況下，上月（統計至5月27日）將藥物配送到患者家中的服務次數，已超過63,800次。相較下，1月藥物配送服務只有7,600次。